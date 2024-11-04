Від штрафу до фатальних наслідків: чого можуть коштувати водіям вимкнені поворотники

Українським водіям нагадали про важливість правильного користування попереджувальними сигналами під час кермування автівкою. Адже від того, чи вчасно ви увімкнули, наприклад, поворотник може залежити не тільки ваша безпека, а й безпека інших учасників дорожнього руху.

У Патрульній поліції України зазначили, що згідно із правилами дорожнього руху, всі водії зобов’язані користуватися попереджувальними сигналами аби своєчасно інформувати інших учасників дорожнього руху про свої подальші дії. Адже якщо водіям інших автівок не буде відомо про запланований вами маневр, вони не зможуть на нього правильно відреагувати. Внаслідок цього суттєво зросте ризик ДТП із пораненими, а можливо і загиблими.

Про обов’язковість користування попереджувальними сигналами йдеться в пункті 9.2 ПДР України. Згідно з цим пунктом вмикати світлові показчики повороту необхідно перед початком руху перестроюванням, зупинкою та поворотом.

У ПДР також зазначена точна відстань, на який водій повинен увімкнути поворотник. А саме:

на відстані від 50 до 100 метрів до здійснення маневру – у населених пунктах;

за 150-200 метрів до повороту – за межами населених пунктів.

У поліції наголосили, що не варто очікувати, начебто інші водії здогадаються про запланований вами маневр. Своєчасне увімкнення поворотників убезпечить вас під час руху по автошляхах та вбереже від дорожньо-транспортної пригоди.

Крім того водії, що не користуються поворотниками, можуть отримати штраф. Згідно із частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення такий проступок карається стягнення в розмірі 510 грн. Тож не варто ігнорувати таке важливе правило, порушення якого може обійтися вам щонайменше у 510 грн, а щонайбільше – коштувати життя.

Нагадаємо, що в Україні можна отримати серйозний штраф також за встановлення фар, не відповідних заводським вимогам до вашого автомобіля. За таке порушення доведеться заплатити штраф у розмірі 510 грн. Якщо ж таке порушення зафіксують удруге – сума штрафу подвоїться.