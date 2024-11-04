Власникам зарплатних карток Ощадбанку можна лише позаздрити: 1 грудня на них чекає приємний сюрприз

На українців, що отримують свої зарплати на картки Ощадбанку, чекають зміни. Ідеться про значне покращення рівня сервісу для таких клієнтів. Зміни наберуть чинності вже 1 грудня. Чого ж вони торкнуться?

Як повідомили в Ощадбанку, з 1 грудня 2024 року власники зарплатних карток Ощаду зможуть безкоштовно знімати готівку у банкоматах. Жодної комісії за це стягувати не будуть. Причому це стосується як «рідних» банкоматів, так і банкоматів інших українських банків.

Завдяки цьому нововведенню різноманітні організації та підприємства будуть ще біль вмотивовані до співпраці з Ощадбанком. Тож втративши на комісії Ощад лише виграє від збільшення кількості договорів про співпрацю. А компанії, які вже працюють із банком та виплачують зарплату своїм працівникам користуючись сервісом банку, охоче продовжать з ним договір про співпрацю.

Цікаво що зміна умов зняття готівки торкнеться не лише зарплатних карток. Зняти кошти без комісії можна буде з усіх без винятку платіжних карток Ощаду. Тож навіть ті клієнти, які були раніше незадоволені сервісом банку, тепер цілком можливо змінять свою думку.

Обмеження щодо переказів

Нагадаємо, що з 1 жовтня Ощадбанк також змінив правила переказу коштів із карти на карту. В банку встановили обмеження на вихідні перекази в розмірі 150 000 грн на місяць. Цей ліміт стосується лише рахунків у гривні та переказів в межах України. Однак якщо клієнт здійснює перекази між власними рахунками, жодні обмеження щодо суми діяти не будуть.

Ліміт на суми переказів Ощадбанк встановив не назавжди. Його впровадили тимчасово – лише до 31 березня 2025 року. Метою такого нововведення є боротьба із так званими «дропами» – клієнтами, що надають стороннім особам доступ до своїх карток, які згодом використовуються для «відмивання» грошей.