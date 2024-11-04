Власникам зарплатних карток Ощадбанку можна лише позаздрити: 1 грудня на них чекає приємний сюрприз
У прес-службі Ощаду розповіли, про нові розширені можливості для клієнтів банку.
На українців, що отримують свої зарплати на картки Ощадбанку, чекають зміни. Ідеться про значне покращення рівня сервісу для таких клієнтів. Зміни наберуть чинності вже 1 грудня. Чого ж вони торкнуться?
Як повідомили в Ощадбанку, з 1 грудня 2024 року власники зарплатних карток Ощаду зможуть безкоштовно знімати готівку у банкоматах. Жодної комісії за це стягувати не будуть. Причому це стосується як «рідних» банкоматів, так і банкоматів інших українських банків.
Завдяки цьому нововведенню різноманітні організації та підприємства будуть ще біль вмотивовані до співпраці з Ощадбанком. Тож втративши на комісії Ощад лише виграє від збільшення кількості договорів про співпрацю. А компанії, які вже працюють із банком та виплачують зарплату своїм працівникам користуючись сервісом банку, охоче продовжать з ним договір про співпрацю.
Цікаво що зміна умов зняття готівки торкнеться не лише зарплатних карток. Зняти кошти без комісії можна буде з усіх без винятку платіжних карток Ощаду. Тож навіть ті клієнти, які були раніше незадоволені сервісом банку, тепер цілком можливо змінять свою думку.
Обмеження щодо переказів
Нагадаємо, що з 1 жовтня Ощадбанк також змінив правила переказу коштів із карти на карту. В банку встановили обмеження на вихідні перекази в розмірі 150 000 грн на місяць. Цей ліміт стосується лише рахунків у гривні та переказів в межах України. Однак якщо клієнт здійснює перекази між власними рахунками, жодні обмеження щодо суми діяти не будуть.
Ліміт на суми переказів Ощадбанк встановив не назавжди. Його впровадили тимчасово – лише до 31 березня 2025 року. Метою такого нововведення є боротьба із так званими «дропами» – клієнтами, що надають стороннім особам доступ до своїх карток, які згодом використовуються для «відмивання» грошей.
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