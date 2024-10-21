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Пенсіонерам дали лише 10 днів на оновлення даних у ПФУ: інакше не бачити їм пенсії

Українцям похилого віку нагадали, про які зміни в житті потрібно терміново повідомляти у Пенсійний фонд.

Дайнеко Наталія21.10.2024

Українським пенсіонерам нагадали про необхідність повідомляти у Пенсійний фонд деякі важливі особові дані. Від цієї інформації безпосередньо залежатиме розмір їх пенсії. А деякі пенсіонери через приховування таких даних можуть навіть стати боржниками держави.

Мова про трудовий статус пенсіонера. Якщо пенсіонер влаштувався на роботу і не повідомив про це Пенсійний фонд, він може втрапити у неабияку халепу. Справа в тому, що, не знаючи про додатковий дохід пенсіонера, ПФУ буде нараховувати йому пенсію як непрацюючому. Таким чином громадянин отримуватиме значно більшу суму виплат, ніж йому належить. А коли з’ясується, що пенсіонер працює та паралельно отримує ще й зарплатню, йому доведеться повертати державі всі незаконно присвоєні кошти.

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Те саме стосується звільнення пенсіонера або припинення ним підприємницької діяльності. Якщо громадянин чи громадянка похилого віку звільнилися або закрили ФОП, вони повинні обов’язково повідомити про це Пенсійний фонд. В іншому випадку такі громадяни не отримуватимуть всі доплати, які належать їм як непрацюючим пенсіонерам.

У Пенсійному фонді також наголосили, що повідомляти про зміну свого трудового статусу пенсіонер зобов’язаний у певний, відведений для цього термін. Цей термін становить 10 днів. Тобто з моменту працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності, або ж навпаки звільнення чи закриття власного бізнесу, пенсіонер має лише 10 днів, щоб оновити свої дані у ПФУ.

Повідомити про зміну свого трудового статусу до Пенсійного фонду можна у кілька способів:

  • особисто звернутися до найближчої філії ПФУ;
  • скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Та який би спосіб не обрав пенсіонер, головне – повідомити ПФУ про зміни у своєму трудовому статусі вчасно. Адже в іншому випадку у нього можуть виникнути суттєві проблеми із виплатами, розібратися з якими буде доволі проблематично.

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Дайнеко Наталія21.10.2024
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