Пенсіонерам дали лише 10 днів на оновлення даних у ПФУ: інакше не бачити їм пенсії

Українським пенсіонерам нагадали про необхідність повідомляти у Пенсійний фонд деякі важливі особові дані. Від цієї інформації безпосередньо залежатиме розмір їх пенсії. А деякі пенсіонери через приховування таких даних можуть навіть стати боржниками держави.

Мова про трудовий статус пенсіонера. Якщо пенсіонер влаштувався на роботу і не повідомив про це Пенсійний фонд, він може втрапити у неабияку халепу. Справа в тому, що, не знаючи про додатковий дохід пенсіонера, ПФУ буде нараховувати йому пенсію як непрацюючому. Таким чином громадянин отримуватиме значно більшу суму виплат, ніж йому належить. А коли з’ясується, що пенсіонер працює та паралельно отримує ще й зарплатню, йому доведеться повертати державі всі незаконно присвоєні кошти.

Те саме стосується звільнення пенсіонера або припинення ним підприємницької діяльності. Якщо громадянин чи громадянка похилого віку звільнилися або закрили ФОП, вони повинні обов’язково повідомити про це Пенсійний фонд. В іншому випадку такі громадяни не отримуватимуть всі доплати, які належать їм як непрацюючим пенсіонерам.

У Пенсійному фонді також наголосили, що повідомляти про зміну свого трудового статусу пенсіонер зобов’язаний у певний, відведений для цього термін. Цей термін становить 10 днів. Тобто з моменту працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності, або ж навпаки звільнення чи закриття власного бізнесу, пенсіонер має лише 10 днів, щоб оновити свої дані у ПФУ.

Повідомити про зміну свого трудового статусу до Пенсійного фонду можна у кілька способів:

особисто звернутися до найближчої філії ПФУ;

скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Та який би спосіб не обрав пенсіонер, головне – повідомити ПФУ про зміни у своєму трудовому статусі вчасно. Адже в іншому випадку у нього можуть виникнути суттєві проблеми із виплатами, розібратися з якими буде доволі проблематично.