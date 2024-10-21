Напередодні старту опалювального сезону українцям оголосили тарифи на газ: яка ціна за 1 кубометр

У жовтні ціна на газ для більшості українців не зміниться. Зокрема понад 90% побутових споживачів України, що є клієнтами «Нафтогазу», й надалі платитимуть за кубічний метр газу 7,96 грн. Таким чином мінімальний рахунок за споживання газу, згідно соціальних норм на сім’ю з трьох осіб (тільки газова плита) складатиме 78,8 грн (за 9,9 кубів).

Детальніше про ціни на газ у жовтні розповіли у профільному виданні ГазПравда. Зокрема там зазначили, що вартість кубічного метра газу в залежності від постачальника коливатиметься в межах 7,7 та 9,99 грн. До того ж оголошенні у жовтні тарифи залишаться незмінними аж до кінця опалювального сезону.

Коли підвищать ціни на газ?

Українцям нагадали, що протягом опалювального сезону 2024/2025 газ споживачам постачатимуть лише 9 компаній. Адже нещодавно з ринку вийшли ще 3 місцеві постачальники газу, зокрема:

«ЕруЛюдям»;

«Полтавагаз Збут»;

«АсканіяЕнерджі».

Однак навіть ті компанії, що залишилися на ринку, не зможуть підвищити свої тарифи аж до завершення поточного опалювального сезону. Кабмін продовжив дію спецобов’язкі щодо постачання «блакитного палива» до 30 квітня 2025 року. Тож ціни на газ залишаться незмінними, причому як для побутових споживачів, так і для постачальників тепла електроенергії та операторів газорозподільних систем.

Які тарифи пропонують різні постачальники?

З 9 діючих наразі постачальників «блакитного палива» найменший тариф пропонує компанія «Енерджі трейд груп» – всього 7,799 грн за куб. На другому місці за рівнем цін опинився провідний вітчизняний постачальник «ГК «Нафтогаз України» – 7,96 грн за куб.

Решта регіональних постачальників оприлюднили такі ціни за кубометр газу:

«Тернопільоблгаз збут» – 7,96 грн;

«Прикарпат енерго трейд» – 7,98 грн;

«Галнафтогаз» ПП «Окко контракт» – 7,99 грн;

«Львівенергозбут» – 8,2 грн;

«Київські енергетичні послуги» – 8,46 грн;

«Дніпровські енергетичні послуги» – 8,46 грн;

«Ритейл Сервіс» ТМ «СвітлоГаз» – 9,99 грн.

Проте більшість українців, як клієнти «Нафтогазу», платитимуть за газ згідно з тарифом 7,96 грн/куб.