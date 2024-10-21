ВПО з деяких регіонів виплатять допомогу в розмірі 10,8 тис. грн: хто отримає гроші

Деяким громадяни України виплатять грошову допомогу на загальну суму 10,8 тис. грн. Зареєструватися та стати одним з отримувачів виплат українці можуть вже сьогодні. Кошти на допомогу громадянам, що постраждали від війни, виділить благодійний фонд «Право на захист».

Хто може отримати виплати?

Виплати в сумі 3,6 тис. грн на одного члена сім’ї протягом трьох місяців зможуть отримувати родини з категорії внутрішньо переміщених осіб, що зараз проживають у Полтаві та Кременчугу. Причому йдеться лише про ті сім’ї з числа ВПО, які переїздили протягом останніх 6 місяців або ви їздили за кордон з 24 лютого 2022 року, але повернулися додому.

Серед вимог до отримувачів виплат також обов’язкова наявність принаймні одного з критеріїв вразливості, а саме:

родина без батька чи матері, в якій є неповнолітні діти або люди похилого віку (від 55 років);

родини, в яких головують особи похилого віку та є неповнолітні діти;

принаймні один з членів яких має тяжку хворобу або є інвалідом.

Та навіть якщо родина задовільняє всі ці умови, їй все одно можуть відмовити в допомозі, якщо її члени раніше отримували виплати від інших благодійних організацій, зокрема УВКБ ООН.

Як зареєструватися на отримання допомоги?

Зареєструватися на отримання виплат від благодійного фонду «Право на захист» можна вже сьогодні. Для цього потрібно подати заявку за адресами:

м. Кременчук вул. І. Мазепи, 58 – 9:00 до 15:00;

м. Полтава вул. Володимира Козака, 14 – з 10:00 до 15:00.

Щоб подати заявку необхідно мати при собі наступні документи: