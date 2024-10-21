Наприкінці тижня українці переведуть стрілки годинників на 1 годину назад: чи стане цей перехід на зимовий час останнім

Цього тижня українці вже вкотре переведуть годинники на 1 годину назад. Коли саме це потрібно буде зробити та чи стане цьогорічний перехід на зимовий час останнім в історії України.

Коли переводити годинники на зимовий час?

Переводити годинники на зимовий час в Україні почали ще з 1981 року. Робилося це з метою економії електроенергії. Адже прокидаючись раніше люди довше могли користуватися денним світлом та не вмикали даремно освітлювальні прилади. Годинники зазвичай переводили в останню неділю жовтня о 4:00 ночі.

Цьогоріч українці також переведуть годинники на зимовий час. Відбудеться це в ніч з 26 на 27 жовтня. Але вочевидь цього разу стрілки на годину назад будуть переведені востаннє.

Чи відмінять в Україні сезонне переведення часу?

Зараз зміна часу на зимовий та літній в Україні відбувається згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Однак у владних колах вже не перший рік обговорюють відмову від цієї застарілої радянської традиції. Адже в жодній країні, крім росії, навмисно не переводять годинники ані вперед, ані назад.

Та в липня 2024 року парламентарі врешті схвалили довгоочікуваний законопроект №4201, згідно з яким на території України буде зафіксовано зимовий час, на який ми перейдемо 27 жовтня. А після цього стрілки годинників більше не переводитимуть ані восени, ані навесні.

Проте останнє слово за президентом. Якщо Володимир Зеленський підпише цей документ, то час в Україні починаючи із 27 жовтня 2024 року розраховуватиметься за київським часом, тобто за другим часовим поясом UTC+2 згідно зі шкалою Всесвітнього координованого часу. А це означатиме, що українці врешті зможуть залишити позаду останній пережиток радянщини у вигляді сезонного переходу на інший час.