40 000 гривень на місяць без досвіду роботи: кому в Україні готові платити більше

Наявність досвіду роботи не завжди є обов’язковою умовою для працевлаштування. Багато компаній готові інвестувати в навчання нових співробітників і пропонувати їм конкурентну заробітну плату. Так, наприклад, деякі агентства нерухомості пропонують початківцям зарплату від 35 000 до 80 000 гривень, забезпечуючи при цьому повне навчання та підтримку.

Кому готові платити більше

На популярних платформах з пошуку роботи можна знайти декілька цікавих вакансій у сфері продажів. Зокрема, компанії шукають продавців-консультантів з мобільних телефонів та аксесуарів, а також менеджерів з продажів. Приємною новиною є те, що для отримання цих посад не обов’язковий досвід роботи. Компанії готові навчати нових співробітників і пропонують гідну заробітню плату від 28 000 до 60 000 грн. Обов’язки менеджера з продажів включають:

консультацію клієнтів;

ведення звітності;

роботу з CRM-системою.

Як оплачується робота з дому

Працювати з дому і при цьому добре заробляти — це вже не мрія, а реальність для багатьох українців. Компанії готові платити відмінні зарплати, до 50 000 гривень, за роботу віддалено. Наприклад, викладачі англійської мови з високим рівнем знання мови можуть розраховувати саме на таку зарплатню.

Незважаючи на стабільність в основних секторах економіки, український ринок праці очікує невелике скорочення кількості робочих місць. Компанії планують частіше звільняти співробітників, ніж наймати нових, особливо в ключових сферах.

Загалом ситуація на ринку праці відносно стабільна. На популярних сайтах з пошуку роботи доступно близько ста тисяч вакансій. Водночас знайти кваліфікованих працівників все складніше. Частково через відтік кадрів за кордон та масову мобілізацію чоловіків. Тож в перспективі заробітні плати будуть лише зростати. Наразі є чимало вакансій з високою заробітною платою.