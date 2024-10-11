Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября

Астролог Павел Глоба рассказала о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 14 по 20 октября.

Солнце в Весах не любит проблем, а предпочитает приятные и необременительные отношения. Мы внутренне стремимся к гармонии и миру с окружающими людьми. Потребность в заботе, любви, в поддержке единомышленников и партнеров особенно возрастает, а одиночество переносить становится сложнее.

Ради того, чтобы избежать конфликтов, все больше людей склонны к компромиссам. Однако напряженный аспект от воинственных планет Марса и Плутона провоцируют на то, чтобы ставить свои интересы выше интересов других людей и не всегда учитывать потребности окружающих.

Велика вероятность реагирования на происходящие события через раздражение, гнев и даже жестокость. Но нередки и ситуации, когда придется поступиться своими принципами ради того, чтобы не портить отношения с оппонентами и уступить там, где можно было бы настоять на своем.

Но, как известно, при правильном подходе неудовлетворенные желания толкают вперед и дают источник энергии для развития и улучшения внутренних таких качеств, как и дипломатия, терпимость к чужому мнению. Именно такая тактика поведения поможет вам сохранить свои позиции как дома, так и на работе.

Движение к цели вопреки препятствиям позволит добиться гораздо большего и получить истинное удовлетворение от результата. Отпустите стереотипы, навязанные социумом, и не стремитесь соответствовать ожиданиям публики. А еще переключитесь на что-то приятное, не связанное с бизнесом и решением проблемных вопросов. Например, на прогулку в парке, посещение картинной галереи, уроки танцев, просмотр художественного кино вместе с любимым человеком.

17 октября суперлуние в огненной активной стихии Овна также оказывает влияние на эмоциональную сферу, повышает агрессивность, нетерпимость, склонность к конфликтам. Включение оси партнерства Овен-Весы приводит к выяснению межличностных отношений и нарушает привычный ход событий в бизнес-партнерстве, между супругами и влюбленными.

Сдержанность, тактичность и доброжелательность — лучшее средство от избыточного воздействия Луны. Ведь с человеком, который к вам расположен, проще прийти к соглашению и найти оптимальное для всех решение. Воздержитесь от важных встреч и переговоров, разрешения конфликтов в коллективе, свиданий с малознакомыми людьми. Для бизнесменов и руководителей, когда промедление невозможно, лучше до переговоров и совещаний прикинуть вероятные возражения и острые ситуации, продумать контраргументы или встречные предложения.

В это полнолуние не стоит проводить хирургические, стоматологические и косметологические вмешательства, особенно в области головы и лица, делать инъекции.

Смягчает напряженность недели движение Венеры по знаку Стрельца. С четверга она включается в поиск приключений, новых знаний, восстановлению справедливости в юридических делах. Активизируются темы международного сотрудничества.

Наступает благоприятный период для заключения мировых соглашений, регистрации брака, свадебного путешествия. Поездки в это время, помимо удовольствий, могут сопровождаться и авантюрными романами.

Финансовая поддержка от Венеры ждет известных и публичных людей, преподавателей, научных руководителей. Будет процветать туриндустрия, издательский бизнес, наращивает еще большие обороты оптовая торговля.

На этой неделе звезды помогают эффективно разрешить финансовые, кредитные и наследственные дела, оформить официальные документы, урегулировать проблемы с правоохранительными и налоговыми органами. Полученный результат закрепится в вашей жизни и сохранится надолго.

Овен — гороскоп на неделю

Овны готовы разрешить свои внутренние проблемы с помощью эзотерики или психологии. Докопаться до истины — вот основной побуждающий мотив. Немаловажную роль играют темы здоровья и поиск источников увеличения доходов.

Получение налоговых льгот, вычетов, выгодный процент по кредиту или страхованию станет вашим преимуществом. Полезным окажется финансово-экономическая деятельность, посещение лечебных и оздоровительных учреждений.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов проигрывается тема друзей и знакомств, включенность в активную социальную жизнь. Приветствуется любое сплочение на почве единых интересов или культурных ценностей.

Поэтому будьте открыты к новым людям, а также внимательно изучите свое окружение — не упускаете ли вы уникальную возможность соединиться в счастливом союзе с кем-то из давних друзей.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды рекомендуют делать ставку на карьеру или организацию собственного предприятия. Даже небольшое ИП придаст вам ощущение хозяина своей жизни и повысит веру в собственные силы.

Постарайтесь не упустить выгодные предложения, способствующие дальнейшему социальному росту. Это хороший период для трудоустройства, ремонта и строительства, лечения опорно-двигательного аппарата.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, творческие начинания способны вывести вас на новые жизненные горизонты. Изучение иностранных языков, освоении наук и покорение ораторских трибун открывают перед вами новые перспективы и интересные знакомства с видными людьми.

Самое время проявить инициативу и таланты. Возможна влюбленность в человека другой культуры или национальности.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, бросьте все силы на психологическую работу над собой, самоанализ, обнаружение и устранение блоков, мешающих самореализации и душевному равновесию.

А если для вас актуальны темы недвижимости, то это подходящее время для покупки и страхования жилья, капитального ремонта или установки систем безопасности. Можно оборудовать спортзал дома или рабочую мастерскую.

Дева — гороскоп на неделю

Девам прекрасно бы найти собеседника и обсудить новые веяния в искусстве, науке или творческой сфере. При необходимости обратитесь за консультацией к профессионалу или окажите сами подобную услугу.

Нужная информация придет к вам именно через взаимодействие с другими людьми. Поездки по красивым местам зарядят позитивными эмоциями и подарят приятных попутчиков.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, вы быстро и с выгодой решите вопросы по найму персонала, ремонтной бригады, клининговой компании. Обращение в сферу услуг приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Оказание подобных услуг также пополнит ваш кошелек.

Получение дополнительного профессионального навыка, подработка или выгодное трудоустройство — удачно впишется в текущие даты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, красная ковровая дорожка покорно стелется перед вами, открывая путь на пьедестал. Будь это сцена, трибуна спикера или поход в салон красоты — вообразите себя главным в этом шоу под названием жизнь.

Позвольте каждому дню иметь окраску праздника. А лучше самим устроить вечеринку и вознаградить себя за хорошую работу. Побалуйте детей и возлюбленных щедрыми подарками, не скупитесь на похвалу и одобрение.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам звезды рекомендуют скрасить осенние дни в уютной домашней обстановке. Создайте сами то пространство, которое подарит умиротворение и ощущение счастья, ибо сейчас это необходимое вам состояние.

Благоприятна работа на земле, семейные посиделки или просмотр воодушевляющего фильма. Крепкий сон или бокал вина подействует лучше других седативных средств.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги ощущают реформаторские наклонности, а также готовы поучаствовать в дебатах и научных спорах. Ваш круг общения значительно расширяется. Это так вдохновляет и воодушевляет, что вы с радостью принимаете в свой мир каждого созвучного человека.

Не отказывайте в советах и поддержке, тем, кто просит. Вы способны интуитивно почувствовать, кто враг, а кто друг. Дружба, начатая сейчас, заложит крепкие основы на будущее.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев становятся важны материальные результаты деятельности. К тому же, период способствует развитию практичности. Проявляйте упорство и ответственность при решении любых рабочих и профессиональных вопросов.

Особых успехов можно добиться специалистам в области экономики, бухгалтерии, строительства и сельского хозяйства. Вам не составит особого труда справиться с возникшими затруднениями и успешно завершить текущие проекты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, саморазвитие и расширение мировоззрения сыграет хорошую роль в вашей жизни и поможет стать примером для подражания. Почувствуйте себя важной частью мироздания и доверьтесь своему воображению. Оно сильно сейчас, как никогда.

Хорошее положение для публичных людей и саморекламы. В этот период успешно решаются юридические и судебные вопросы, а также можно привести в порядок сосудистую систему головы