Найнебезпечніше місце: астролог розповів, куди в найближчі дні “прилетить” від ворога

До 29 червня росія може атакувати ракетами столицю. В найбільшій небезпеці опиняться українські політики, адже ворог цілитиме по урядовому кварталу. Складною в ці дні буде також ситуація в Харкові та низці інших українських міст.





Прогноз щодо наступних кроків росії у війні з Україною дав відомий український астролог Дмитро Уранус. Він пояснив, що зараз лінія Марсу проходить саме через центральну частику Києва, зокрема урядовий квартал. Тож українським депутатам та чиновникам загрожує неабияка небезпека.

Уранус порекомендував членам Кабінету Міністрів тимчасово розділитися та виїхати за межі Києва. А завдяки роботі ППО та злагодженим діям українських військових загрозу й узагалі можна звести нанівець.

Однією з найнебезпечніших дат на думку астролога буде 22 червня. В цей день Марс та Місяць зустрінуться у так званому «домі ворогів». Тому цілком можливо, що атаки з неба зазнає не лише столиця, але й низка інших регіонів України. Зокрема це стосується міст, які також знаходяться на лінії Марсу, наприклад, Умань, Чернігів, Біла Церква, а також території поблизу острова Зміїний.

У зоні ризику опиняться й населені пункти , що знаходяться на та другій лінії Марсу: Луцьк, Любешів, Млинів, Чернівці та Тернопіль. Ракетні удари по них менш імовірні, проте нехтувати сигналами тривоги мешканцям цих міст астролог все одно не радить.

Дмитро Уранус підкреслив, що окрім України, лінія Марсу проходить і через Білорусь. А це означає що повністю виключати загрозу зі боку цієї країни нам не можна. Тож українським військовим варто бути насторожі.

Також астролог дав не надто обнадійливий прогноз стосовно долі Харкова. Місто, на думку Урануса, ворогові взяти так і не вдасться. Проте мститися його мешканцям за супротив росія буде аж до кінця війни.