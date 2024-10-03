Вчені знайшли спосіб відучити студентів від смартфонів на парах

Американські вчені запропонували незвичайний спосіб відучити студентів від використання смартфонів під час лекцій. Так, мобільники зазвичай заборонені в навчальних закладах, однак це не заважає непомітно відволікатися учням під час отримання знань. Як показало проведене дослідження та експеримент, цю проблему можна вирішити (хоча б частково).

Дослідники запропонували запровадити «технологічні перерви»: хвилина або пара під час пар, коли студентам «офіційно» дозволено швидкоплинно зазирнути до смартфона і зробити в ньому якісь дії.

Найефективнішим для навчального процесу проміжком стала одна хвилина: за цей час учні встигали скористатися телефоном і більше не відволікатися на нього.

«Імовірно, однієї хвилини достатньо, щоб прочитати й відповісти на невелику кількість повідомлень. Якщо дати більше часу, ймовірно, процес затягнеться: вони отримуватимуть нові повідомлення і продовжуватимуть відповідати на них», – кажуть дослідники.

Ще одним несподіваним результатом стало зростання успішності учнів, де впровадили хвилинні «технологічні паузи»: середній показник перевищив 80 балів зі 100.

«Можна припустити, що впродовж уроку ступінь відволікання зменшувався, що й призвело до зростання успішності», – каже професор Раян Реднер із Southern Illinois University.

Щоправда, залишилося чимало відкритих питань, через які дослідники поки що не можуть зробити остаточних висновків щодо того, чи стане підхід ефективним у різних умовах.