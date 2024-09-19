В Украине началась автоматическая рассылка повесток: кому служить теперь решает система

В Украине начали рассылать повестки без участия ТЦК. Первые автоматически сгенерированные сообщения военнообязанным были отправлены «Укрпочтой» 17 сентября. Кто получит «письма счастья» и можно ли проигнорировать такую повестку рассказали в Ukrainian Military Pages.

Как сообщили в издании, работники военкоматов не выбирали получателей повесток собственноручно и не передавали уже распечатанные повестки «Укрпочте», как это происходило раньше. Все 6 тысяч повесток, которые на днях направились к своим адресатам, были сгенерированы Реестром военнообязанных и подписаны электронными подписями начальников соответствующих ТЦК. После этого повестки поступили на серверы «Укрпочты», где были распечатаны и отправлены своим адресатам.

Такую автоматическую систему вручения повесток в Украине применили впервые. Но то, что повестка не была отправлена собственноручно представителем военкомата, вовсе не означает, что ее можно проигнорировать. Автоматически созданные повестки от обычных отличает лишь наличие QR-кода, с помощью которого можно проверить силу полученной повестки.

Однако такой вызов в военкомат, как и обычная повестка, направляется заказным письмом и имеет ту же силу. После ее вручения военнообязанный должен прибыть в ТЦК в срок до 14 дней.

Автоматически созданная и отправленная «Укрпочтой» повестка считается врученной когда:

адресат получил письмо;

адресат отказался получить письмо;

получателя не было по адресу его места жительства, сообщенному при уточнении данных в ТЦК;

получателя не было по адресу регистрации, если он не сообщил в ТЦК другой адрес.

Неявка в военкомат при условии получения повестки может повлечь за собой административную ответственность. А в некоторых случаях военнообязанных, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК, будут доставлять туда принудительно с помощью полиции.

Если же злостных нарушителей закона о мобилизации так и не смогут доставить в военкомат, их могут наказать иначе. В частности через суд лишить права управления автомобилем до того момента, пока они не появятся в ТЦК самостоятельно.