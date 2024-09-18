Павел Глоба назвал знака Зодиака, которые наконец отпустят прошлое

Сентябрь – это удивительный период. В конце этого месяца состоится коридор затмений. Это событие позволяет нам закрыть кармические долги и решить давние проблемы.

Астролог Павел Глоба уверен, что в конце сентября 4 знака Зодиака могут стать по-настоящему счастливыми.

Но для этого им следует отпустить прошлое.

Рыбы

Рыбы, вы сможете обрести полную ясность происходящего. Чаще полагайтесь на интуицию на позитив.

Вас ждет прилив новых чувств. Постарайтесь отпустить весь негатив. Не всегда вы должны эмоционально реагировать на события.

Доверяйте потокам жизни. Вы должны раскрыть свой потенциал. Верьте в свои мечты и постарайтесь их реализовать.

Тельцы

Тельцы, вы всегда упрямы и надежны. Но пророй ваша непоколебимость мешает вам добиваться успеха.

Вы часто сталкиваетесь с разочарованиями и ограничениями. Постарайтесь устранить все препятствия со своего пути.

Не создавайте себе трудности. Отпустите то, что мешает вам двигаться вперед. Уделяйте больше внимания самоанализу.

Настройтесь на карьерный рост.

Вы должны полностью перестроить свою жизнь.

Девы

Девы, вы часто бываете перфекционистами. Вам сложно разобраться в происходящем.

Постарайтесь не строить пустых иллюзий. Не нужно контролировать все вокруг себя.

Постарайтесь ослабить свою хватку. Примите свои слабые стороны.

Порой вам стоит быть более спонтанными. Уже скоро вы придете к полной свободе и гармонии.

Скорпионы

Скорпионы, вы стараетесь уверенно идти по жизни. Вы постоянно трансформируетесь и погружаетесь в свое подсознание.

Теперь у вас есть шанс пережить перерождение. Не держитесь за прошлое.

Вы должны осознать свои таланты и способности. Отпустите страхи и обиды. Доверяйте себе и своим ощущениям.

Вам удастся забыть о трудностях прошлого. Уделяйте больше внимания самопознанию.