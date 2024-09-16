Номери Vodafone тепер будуть починатися з 075: чи потрібно міняти «старі» номери

Номери абонентів одного з найбільших мобільних операторів України Vodafone тепер починатимуться з нового коду 075. Компанія вже почала продаж таких номерів. Про це повідомили у прес-службі оператора, принагідно зазначивши, що на решту абонентів поява нового коду ніяк не вплине.

У Vodafone розповіли, що номери з кодом 075 вже доступні для абонентів. Замовити їх можна через додаток My Vodafone або на офіційному сайті компанії. На сьогоднішній день клієнтам доступні номери з діапазону (075)1ххххххх – (075)4хххххх. Але незабаром українці зможуть замовити чи придбати й інші номери з таким кодом.

Оператор підкреслив, що поява нового коду суттєво збільшить можливості клієнтів щодо вибору бажаної комбінації цифр. Таким чином постійні та нові абоненти Vodafone зможуть обрати собі номери, які мають для них певне символічне значення, наприклад містить дату їх народження чи інші знакові числа.

Зараз номери із кодом 075 для нових абонентів доступні до підключення на умовах контракту. Натомість постійні клієнти оператора можуть отримати його на умовах передоплати, взамін на свій діючий номер. Для цього їм лише потрібно звернутися до будь-якого із магазинів мережі Vodafone.

Оператор також попередив власників пристроїв Apple про деякі особливості нових номерів. Зокрема клієнти Vodafone, які користуються iPhone 8 чи старішими версіями не зможуть відправляти СМС на номери оператора із кодом 075. Справа в тому, що ця послуга доступна тільки для пристроїв із операційною системою IOS 17.6, до якої не оновлюються старіші моделі техніки Apple.

Нагадаємо, що зараз до «арсеналу» Vodafone входять ще чотири національні коди стільникової мережі, а саме 050, 066, 095, 099. Власники номерів з кожним із цих кодів при бажанні можуть змінити свій номер на такий, що починатиметься із 075.