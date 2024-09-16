В українців відмовляються приймати деякі доларові банкноти: яка причина

В Україні банки та пункти обміну валют можуть не приймати деякі банкноти. Зокрема в українців на цілком законних підставах відмовляються брати так звані «зіпсовані долари». В Національному банку України розповіли, з якими банкнотами можуть виникнути проблеми та на що варто звернути увагу.

Які долари не приймають?

Відмовити у прийомі чи обміні доларів українцям можуть в кількох випадках. Серед них:

наявність на банкнотах друкарських недоліків;

наявність забруднень, що займають понад половину банкноти;

великі плями, видимі під ультрафіолетовим світлом;

змінений колір паперу чи зображень.

Окрім того не варто сподіватися, що вам вдасться обміняти:

порвані чи порізані долари;

опаленні банкноти;

старі чи згнилі грошові знаки.

Що робити із «поганими доларами»?

Якщо валюта дійсно у дуже поганому стані, єдиний спосіб її обміняти – здати на інкассо. Для цього потрібно здати гроші у будь-який банк, який проводить таку операцію.

Пошкоджені банкноти будуть відправлені у американський банк, а вам видадуть нову банкноту або еквівалентну їй суму у гривнях. Проте за таку операцію доведеться заплатити комісію, яка іноді може становити до 10%.

Які долари зобов’язані обміняти?

Якщо доларові банкноти не мають суттєвих пошкоджень, їх зобов’язані приймати як в банках, так і в обмінниках. Це стосується банкнот, які:

мають невеличкі потертості чи забруднення;

складені в кілька разів або зім’яті.

В разі відмови у прийомі таких банкнот, можна звертатися зі скаргою до НБУ. Регулятор також заборонив банкам та обмінникам встановлювати власні обмеження щодо прийому банкнот певних номіналів.

Теж саме стосується і року випуску доларів та інших іноземних грошових знаків. Тобто якщо ви маєте старі долари, але вони все ще в хорошому стані, ніхто не має права відмовити вам у їх прийомі чи обміні.