В українців відмовляються приймати деякі доларові банкноти: яка причина
В НБУ розповіли, які долари вважаються «зіпсованими» та що з ними робити.
В Україні банки та пункти обміну валют можуть не приймати деякі банкноти. Зокрема в українців на цілком законних підставах відмовляються брати так звані «зіпсовані долари». В Національному банку України розповіли, з якими банкнотами можуть виникнути проблеми та на що варто звернути увагу.
Які долари не приймають?
Відмовити у прийомі чи обміні доларів українцям можуть в кількох випадках. Серед них:
- наявність на банкнотах друкарських недоліків;
- наявність забруднень, що займають понад половину банкноти;
- великі плями, видимі під ультрафіолетовим світлом;
- змінений колір паперу чи зображень.
Окрім того не варто сподіватися, що вам вдасться обміняти:
- порвані чи порізані долари;
- опаленні банкноти;
- старі чи згнилі грошові знаки.
Що робити із «поганими доларами»?
Якщо валюта дійсно у дуже поганому стані, єдиний спосіб її обміняти – здати на інкассо. Для цього потрібно здати гроші у будь-який банк, який проводить таку операцію.
Пошкоджені банкноти будуть відправлені у американський банк, а вам видадуть нову банкноту або еквівалентну їй суму у гривнях. Проте за таку операцію доведеться заплатити комісію, яка іноді може становити до 10%.
Які долари зобов’язані обміняти?
Якщо доларові банкноти не мають суттєвих пошкоджень, їх зобов’язані приймати як в банках, так і в обмінниках. Це стосується банкнот, які:
- мають невеличкі потертості чи забруднення;
- складені в кілька разів або зім’яті.
В разі відмови у прийомі таких банкнот, можна звертатися зі скаргою до НБУ. Регулятор також заборонив банкам та обмінникам встановлювати власні обмеження щодо прийому банкнот певних номіналів.
Теж саме стосується і року випуску доларів та інших іноземних грошових знаків. Тобто якщо ви маєте старі долари, але вони все ще в хорошому стані, ніхто не має права відмовити вам у їх прийомі чи обміні.
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