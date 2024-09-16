Названо прилад, який зменшує рахунки за світло: економія до 400 грн в місяць

Українці можуть заощаджувати на оплаті за світло понад 400 грн в місяць. Для цього не потрібно вдаватися до жодних махінацій, а лише поміняти лічильник. Після цього можна буде платити за електроенергію майже вдвічі менше.

Який лічильник допоможе заощадити?

Щоб зменшити споживання електроенергії українцям радять придбати двозонний лічильник. Такий прилад веде облік використання струму у двох режимах:

денному – з 7:00 до 23:00;

нічному – з 23:00 до 7:00.

Придбавши такий пристрій потрібно звернутися до свого постачальника, повідомити про заміну лічильника та перейти на відповідний тариф. Після цього електроенергія, спожита вночі, буде розраховуватися за удвічі нижчою ціною – 2,16 грн/кВт*год. Натомість кіловати, що були використані вдень, коштуватимуть стандартні 4,32 грн/кВт*год.

Наскільки можна зменшити суму в платіжках?

Встановивши двозонний лічильник, можна добряче зекономити на оплаті за світло. Наприклад якщо в місяць ваша родина споживає близько 300 кіловат, які коштують 1 296 грн, то з двозонним лічильником вдасться зекономити щонайменше 400 грн. Споживаючи хоча б 100 кіловат у нічний час, в кінці місяця доведеться заплатити лише 864 грн.

Враховуючи, що двозонний лічильник коштує від 1,6 до 2,4 тис. грн, його придбання окупиться вже за перших півроку користування. А далі почнеться чиста економія.

Як заощадити ще більше?

Користуючись перевагами двозонного лічильника, деяким споживачам вдається зменшити свої рахунки навіть на 50%. Для цього потрібно лише спланувати своє користування електричними приладами таким чином, щоб як найбільше кіловат витрачалися в нічний час.

Як це зробити? Насправді все дуже просто. Вмикайте пристрої, що споживають найбільше енергії, наприклад бойлер, пральну машинку, посудомийку та інші потужні пристрої, лише з 23:00 до 7:00. Тоді більшість спожитої вами електроенергії буде розраховуватися за вдвічі меншим нічним тарифом, а рахунки за світло почнуть стрімко зменшуватися.