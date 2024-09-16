40 тисяч за шматок металу: названо найдорожчу гривневу монету

Деякі старі українські монети можна продати за чималу суму. Зокрема це стосується рідкісних грошових знаків, за якими полюють колекціонери. За такі екземпляри можна вторгувати понад 1000$. Серед них і монети номіналом 1 гривня.

Однією з найдорожчих 1-гривневих монет вважається монета різновиду 1.1ААг, випущена у 1992 році. Як стверджують спеціалісти популярного нумізматичного ресурсу «Монети-ягідки», такий екземпляр можна продати щонайменше за 12 000 грн. Максимальна ж ціна рідкісної монети сягає 37 000 грн.

Впізнати цінну гривню можна за гладким гуртом, без засічок та надписів. За словами знавців, на момент карбування цієї монети ще не було інструментів для нанесення надпису на гурт. Натомість аналогічні монети 1994-1995 років вже містять гуртовий напис. На них нанесений рік виготовлення монети із трикрапками з обох боків.

Пристойну суму можна отримати також за 1 гривню різновиду 1АДг 2001 року карбування. За неї колекціонери пропонують до 5000 грн. Цю монету також вирізняє гладкий гурт.

Спеціалісти зазначають, що монети такого різновиду зустрічаються не так вже й часто. Проте останнім часом їх почали підробляти фальшивомонетники. Тому щоб не натрапити на підробку потрібно знати ще деякі параметри цієї гривні, а саме:

вагу – 6,8 грама;

діаметр – 26 мм.

Якщо параметри вашої монети відрізняються, це абсолютно точно фальшивка. Справжній знавець це помітить і не заплатить вам за таку монету ані гривні.

Крім 1 гривні популярністю користуються й інші українські монети. При цьому не обов’язково вони повинні бути рідкісними, старими чи виготовленими з цінних металів. Колекціонери охоче купують монети із видимим браком наприклад однаковими аверсом і реверсом або різними датами на лицевій частині і гурті монети. Вартість таких монет може сягати навіть кількох десятків тисяч гривень. А якщо виставити браковану копійку на аукціон, можна вторгувати навіть понад 1000$.