В Україні запускають систему тотального відеонагляду: для чого за людьми стежитимуть у публічних місцях?

На початку війни в Україні на вулицях не працювали жодні камери, навіть ті, що фіксують порушення правил дорожнього руху. Згодом, все стало на свої місця, а наразі система відеоспостереження й зовсім може вийти на новий рівень. В Раді розглядають законопроєкт № 11031, який передбачає введення системи тотального відеоспостереження. Мова про розгалужену мережу відеокамер, яку встановлюватимуть на вулиці та у публічних місцях. Ці камери зможуть ідентифікувати обличчя людей та номери автомобілів й за потреби передавати інформацію поліції.

Все задля безпеки громадян

Ініціатори проєкту кажуть, що мета цієї ініціативи забезпечити більшу безпеку громадян, а також швидко знаходити осіб, які вчинили правопорушення. Проте, є частина українців, які вважають, що все робиться заради того, аби мобілізувати ще більше людей.

“Громадяни переживають щодо впливу відеомоніторингу на процес мобілізації. Однак вважаю, такі речі пов’язувати недоречно, оскільки система відеонагляду спрямована на захист населення від правопорушення, тому якщо особа перебуває в розшуку через вчинення правопорушення, то її досить швидко буде виявлено та затримано“, – каже адвокат Ярослав Хлівний.

Інший адвокат Дмитро Франчук каже, що дійсно, якщо система зможе ідентифікувати обличчя, то поліції простіше буде розшукувати ухилянтів. Однак, подібні дії не відповідають багатьом етичним нормам.

За захист інформації відповідатиме МВС

Також багато питань щодо того, наскільки безпечною є ідея — знімати все довкола. Адже в умовах воєнного стану це може ставити під загрозу чимало об’єктів інфраструктури.

“Виникає питання про безпеку такої системи в умовах воєнного стану, під час якого заборонено знімати переміщення військових та військової техніки. Чи зможуть зберегти цю інформацію від витоку – відповісти неможливо, проте маємо надію, що автори законопроєкту це врахували“, – каже Хлівний.

Вже відомо, що записана камерами інформація зберігатиметься 15 років, а відповідатиме за її захист МВС.

Загалом, юристи кажуть, що українцям не варто сильно обурюватися, адже подібний відеомоніторинг — це поширена практика у багатьох цивілізованих країнах. Відеоспостереження у публічних місцях й справді призводить до зниження рівня злочинності.