Новини

Українцям пообіцяли підвищити пенсії: про яку суму йдеться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чого очікувати від березневої індексації 2025 року.

Дайнеко Наталія13.09.2024

Українським пенсіонерам у березні 2025 року в черговий раз підвищать пенсії. Виплати для громадян похилого віку збільшать в рамках індексації, яку в Україні проводять раз на рік. Детальніше про підвищення пенсій розповів на своїй прес-конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перш за все очільник уряду зазначив, що навесні 2025 року, як і в 2023-у та 2024-у роках, в Україні неодмінно буде проведена індексація пенсій. Навіть війна не стане на заваді щорічного підвищення виплат. Адже рівень інфляції постійно зростає, а разом з ним і ціни на продукти харчування, ліки та інші товари першого вжитку.

В тему

При цьому міністр зазначив, що наразі складно назвати точну цифру підвишки, на яку можуть орієнтуватися пенсіонери. Все залежить від рівня інфляції, який є найважливішим показником у формулі індексації та напряму впливає на суму підвищення пенсій.

На скільки збільшать пенсії?

Згідно з прогнозами НБУ, інфляція у 2024 році складе близько 8,5%. До формули розрахунку індексації увійде половина цього показника, тобто 4,25%. Також у формулі буде врахована середня за останні 3 роки динаміка заробітних плат, яка становить 12,7%. Спираючись на ці дані можна припустити, що сума індексації у березні 2025-го року складе 16,95%.

Але варто пам’ятати, що під час проведення індексації підвищуватимуть лише так звану «голу пенсію». Тобто підвишка становитиме близько 17% від суми пенсії, розрахованої за формулою, без надбавок, доплат за стаж та вік. Тобто якщо пенсіонер отримує наприклад 6 400 грн в місяць, з яких 400 грн складають різноманітні доплати, то суму індексації йому розраховуватимуть орієнтуючись на пенсію у 6 000 грн.

На прес-конференції Денис Шмигаль також підкреслив, що індексація на даний момент нажаль є єдиним механізмом осучаснення пенсій в Україні. І хоч рівень пенсій українців все одно залишає бажати кращого, саме зараз, коли в країні йде повномасштабна війна, державний бюджет не може собі дозволити впровадження додаткових механізмів підвищення виплат.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія13.09.2024
Back to top button