Українцям пообіцяли підвищити пенсії: про яку суму йдеться

Українським пенсіонерам у березні 2025 року в черговий раз підвищать пенсії. Виплати для громадян похилого віку збільшать в рамках індексації, яку в Україні проводять раз на рік. Детальніше про підвищення пенсій розповів на своїй прес-конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перш за все очільник уряду зазначив, що навесні 2025 року, як і в 2023-у та 2024-у роках, в Україні неодмінно буде проведена індексація пенсій. Навіть війна не стане на заваді щорічного підвищення виплат. Адже рівень інфляції постійно зростає, а разом з ним і ціни на продукти харчування, ліки та інші товари першого вжитку.

При цьому міністр зазначив, що наразі складно назвати точну цифру підвишки, на яку можуть орієнтуватися пенсіонери. Все залежить від рівня інфляції, який є найважливішим показником у формулі індексації та напряму впливає на суму підвищення пенсій.

На скільки збільшать пенсії?

Згідно з прогнозами НБУ, інфляція у 2024 році складе близько 8,5%. До формули розрахунку індексації увійде половина цього показника, тобто 4,25%. Також у формулі буде врахована середня за останні 3 роки динаміка заробітних плат, яка становить 12,7%. Спираючись на ці дані можна припустити, що сума індексації у березні 2025-го року складе 16,95%.

Але варто пам’ятати, що під час проведення індексації підвищуватимуть лише так звану «голу пенсію». Тобто підвишка становитиме близько 17% від суми пенсії, розрахованої за формулою, без надбавок, доплат за стаж та вік. Тобто якщо пенсіонер отримує наприклад 6 400 грн в місяць, з яких 400 грн складають різноманітні доплати, то суму індексації йому розраховуватимуть орієнтуючись на пенсію у 6 000 грн.

На прес-конференції Денис Шмигаль також підкреслив, що індексація на даний момент нажаль є єдиним механізмом осучаснення пенсій в Україні. І хоч рівень пенсій українців все одно залишає бажати кращого, саме зараз, коли в країні йде повномасштабна війна, державний бюджет не може собі дозволити впровадження додаткових механізмів підвищення виплат.