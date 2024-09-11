50 тис. грн в місяць без досвіду: за яку роботу платять такі гроші

Українцям пропонують зарплатню 40-50 тис. грн навіть без досвіду роботи. Про це розповів один з найбільших кадрових порталів України. За даними ресурсу з пошуку роботи найбільше готові платити працівникам сфери продажу.

Менеджер по роботі з клієнтами – до 40 тис. грн

На такій посаді працівнику потрібно буде проводити презентацію продуктів компанії, консультувати клієнтів, підтримувати з ними зв’язок та укладати угоди.

Переваги вакансії:

можливість розвитку та професійного зростання;

участь у цікавих проектах;

дружній колектив;

п’ятиденний робочий тиждень;

графік роботи з 9 до 19 год.

Продавець-консультант у магазин прикрас – до 50 тис. грн

До обов’язків такого працівника входить консультування клієнтів та допомога їм у виборі відповідної ювелірної прикраси, розташування товару на вітрині згідно зі стандартами компанії, а також формування її позитивного іміджу в очах клієнтів. Досвід роботи на аналогічній посаді не потребується, хоч і може стати перевагою при працевлаштуванні.

Таксист на автомобілі компанії – до 50 тис. грн

До обов’язків працівника входитиме розвезення пасажирів за вказаними адресами. Від кандидата вимагається наявність водійського посвідчення категорії В та досвід водіння не менше 1 року. Також для роботи водію знадобиться смартфон, з допомогою якого він прийматиме замовлення.

Регіональний продавець-консультант – до 60 тис. грн

Претендент на цю посаду повинен бути комунікабельним та активним. Перевагою також буде прагнення до розвитку і кар’єрного росту. Наявність досвіду, як і для інших схожих вакансій, не є обов’язковою.

Нагадаємо, що чимало українців зараз обирають в дистанційну роботу, яку можна виконувати навіть не виходячи з дому. Влаштуватися на таку роботу також можна без попереднього досвіду. Але якщо працівник хоче заробляти понад 50 тис. грн в місяць, йому варто пройти хоча б базовий курс із SMM, графічного дизайну, програмування чи копірайтингу.