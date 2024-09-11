iPhone 16 Pro порівняли в швидкодії з iPhone 15 Pro

Нові iPhone анонсували лише кілька днів тому, а в мережі вже з’явилися перші результати тестів новинок у популярному бенчмарку GeekBench. Якщо ви хотіли оновитися заради зростання продуктивності, то навряд чи варто це робити.

В одноядерному тесті iPhone 16 Pro набрав 3018 балів, а в багатоядерному – 7751 бал. Це всього на 6% і 11% відповідно вище, ніж результати торішньої “прошки”, пише IT House.

Не виключено, що основну ставку в Apple вирішили зробити не на зростання продуктивності, а на енергоефективність. Так, компанія стверджує, що новинка може забезпечувати продуктивність на рівні чіпа A17 Pro, але при зниженому на 20% енергоспоживанні.