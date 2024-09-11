Родинам переселенців роздаватимуть безкоштовне житло на Київщині: як подати заявку

В Україні переселенцям із окупованих областей та регіонів, що постраждали від війни, надаватимуть безкоштовне житло. Внутрішньо переміщені особи та їх родини зможуть оселитися у комфортних квартирах на Київщині та сплачувати лише за комунальні послуги. А деяким категоріям ВПО не доведеться платити навіть комуналку.

Хто може отримати безкоштовне житло?

Безкоштовну житлоплощу українці отримають в рамках програми «Містечко Хансена». Благодійна місія HANSEN, заснована американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном, вже не перший рік допомагає українцям, що змушені були покинути свої домівки через війну.

У рамках програми біженці із Луганщини, Донеччини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини зможуть безкоштовно поселитися в побудованих для них багатоквартирних будиночках. Безкоштовне житло надаватиметься терміном на 5 років. Протягом усього періоду тобто потрібно буде сплачувати лише за комунальні послуги.

Наразі програма «Містечко Хансена» надає безкоштовне житло у трьох локаціях Київщини, а саме селище Тарасівка, Софіївська Борщагівка та Колонщина. У Тарасівці та Софіївській Борщагівці родини переселенців проживатимуть за умови оплати комунальних послуг. Натомість у селищі Колонщина поблизу Макарова розташоване «Чудо-Містечко» для людей похилого віку, якому можна буде проживати не сплачуючи навіть комуналку.

У безкоштовних квартирах буде вся необхідна техніка та меблі, тож переселенцям не доведеться дбати про облаштування свого житла. Також у містечках незабаром планують відкрити школи, поліклініки, бібліотеки та створити всю необхідну інфраструктуру для комфортного проживання біженців.

Як отримати безкоштовну квартиру?

Щоб отримати безкоштовне житло за програмою «Містечко Хансена» родини переселенців, які нещодавно евакуювалися з небезпечних районів, повинні подати заявки. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету на сайті програми або у філіях благодійних організацій, що співпрацюють із фондом HANSEN. Під час заповнення анкети необхідно вказати наступні дані:

прізвище, ім’я та по-батькові заявника;

телефон, електронну пошту або інші контактні дані;

фотографію родини;

фотографію родини; інформацію про доходи, трудову діяльність та обставини, які змусили заявника та його родину покинути своє житло;

розповісти історію життя родини з моменту повномасштабного вторгнення і дотепер.

Вся ця інформація дозволить організатором програми краще зрозуміти потреби родина переселенців та визначити, чи справді їм потрібне безкоштовне житло і яке саме.