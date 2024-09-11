Названо функції, які має мати сучасний Wi-Fi роутер

Раз на 5-7 років Wi-Fi роутер необхідно міняти на сучасний – ці правила диктує нам технічний прогрес. Наприклад, частота 2,4 ГГц, на якій працює більшість подібних пристроїв, вже сильно зашумлена – занадто багато перешкод погіршують роботу Wi-Fi роутерів. Давайте розберемося у функціях Wi-Fi роутера, які дійсно потрібні.

Сучасні стандарти Wi-Fi

Дуже добре, якщо роутер буде підтримувати стандарт 802.11ax – Wi-Fi 6. Цей стандарт забезпечує високу швидкість (до 11 Гбіт/с), а також підтримує OFDMA і поліпшену версію MU-MIMO. OFDMA розбиває кожен канал зв’язку на підканали, тим самим забезпечуючи якісну роботу безлічі пристроїв, а MU-MIMO дає змогу одночасно спілкуватися з іншими пристроями під час передавання та приймання даних. Також Wi-Fi 6 підтримує стандарт шифрування WPA3, який більш надійно захищений від несанкціонованого доступу і злому.

Два діапазони

Як уже було написано вище, безліч пристроїв поки що працюють на застарілому 2,4-гігагерцовому діапазоні. Новий роутер повинен вміти працювати як на частоті 5 ГГц, так і на частоті 2,4 ГГц. Це потрібно, щоб маршрутизатор міг підтримувати навіть морально застарілі девайси, які працюють на 2,4 ГГц.

Гігабітні порти

Буде великим плюсом, якщо Wi-Fi роутер підтримує гігабітні порти Ethernet. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, під’єднати до роутера пристрій NAS для зберігання файлів, відео та музики. Що більшою буде швидкість порту, то швидше буде передача файлів. А якщо ви граєте на ПК в онлайн-ігри або ведете прямі трансляції, то швидкість дуже важлива. До того ж, сучасні комп’ютери вже навіть можуть мати 2,5-гігабітні Ethernet-порти.

Кілька антен

Чим більше антен у Wi-Fi роутера, тим краще покриття він забезпечить. Наприклад, роутер з однією антеною не підійде для великої квартири, а тільки для невеликого приміщення. Роутер без антени і зовсім буде найгіршим варіантом – у ньому антена розміщена всередині і не забезпечує високу якість зв’язку. Якщо у вас велика квартира, то роутер необхідно вибирати з 4-ма і більше антенами. Варто розуміти, що, можливо, одного роутера на великий будинок або квартиру може не вистачити – в цьому випадку необхідно використовувати другий маршрутизатор або точку доступу для організації mesh-мережі.



Сімкарта і порт USB

Якщо домашній інтернет часто зникає, то тут виручить роутер з можливістю встановлення сімкарти. У разі, якщо сигнал пропав, то маршрутизатор моментально переключиться на мобільний зв’язок. Тут варто розуміти, що за тариф потрібно буде платити мобільному оператору і швидкість буде набагато нижчою, ніж за звичайного з’єднання.

А ось якщо роутер має USB-порт, то можна до нього під’єднати флешку або зовнішній жорсткий диск – залежно від моделі роутера можна його перетворити на сховище файлів, до яких потрібно отримати швидкий доступ із будь-яких пристроїв.