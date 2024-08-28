Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым уготованы серьезные испытания в сентябре

Астролог Павел Глоба уверен, что сентябрь 2024 года будет во многом сложным и переломным периодом для каждого из нас.

Плутон в ретроградном движении возвращается в знак Козерог. Это событие будет иметь огромное значение для каждого из нас.

Представители 4 знаков Зодиака пройдут серьезные испытания.

Овны

Овны, ваше положение в обществе может поменяться. Вам нужно пересмотреть свой подход к организации жизни.

Ваши амбиции могут остаться в прошлом, придут глобальные цели. Анализируйте свои свозможности.

Подумайте о том, что же для вас сейчас действительно важно. Сделайте первые шаги на пути к успеху.

Раки

Раки, вы можете столкнуться со старыми конфликтами в отношениях.

Постарайтесь разобраться в проблемах и решить их раз и навсегда.

Отношения с окружающими могут стать хуже. Ограничивайте общение с теми, кто вам не нравится.

Избавьтесь от токсичных отношений во всех их проявлениях.

Ваша жизнь постепенно станет более спокойной и гармоничной.

Весы

Весы, вы будете уделять много внимания дому и семье. Вам предстоит разрешить внутренние конфликты, которые не дают вам покоя.

Семейные отношения могут сильно поменяться. Постарайтесь сделать все, чтобы общение с близкими стало доверительным.

Козероги

Козероги, вам предстоит пережить сложное время Вас ждет период духовной трансформации.

Займитесь решением старых проблем. Освободитесь от стереотипов. В вашей жизни наступит новый этап.