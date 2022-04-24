Гороскоп на сьогодні, 24 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 24 квітня, спадаючий Місяць продовжує рух у сузір’ї Водолія. Цього дня він благоволитиме людям, впевненим у своїх силах на 100%. Настає найкращий період для реалізації найсміливіших планів. Пам’ятайте: ви – сила, з якою інші повинні рахуватися!





♈ Овен

Незважаючи на сильне бажання вирушити в подорож прямо зараз, навряд чи ви маєте таку можливість. Однак це не означає, що потрібно зовсім відмовитися від пригоди – ви все ще можете зробити політ фантазії. Відверніться на деякий час від рутини, щоб скласти мрію. Дайте своїй уяві намалювати те, що ви хочете бачити насправді.

Космічна порада: почніть мріяти про ідеальну подорож – Всесвіт допоможе вам відправитися в неї.

♉ Телець

Тільці, ви багатогранна людина. У вас більше талантів, ніж можна порахувати на пальцях. Залишіть в’язницю нудьги і зневіри, в яку заточили себе самі. Дайте собі шанс досліджувати безліч аспектів у собі. Зірки підказують, що у вашому житті настає період набуття прихованих талантів. Деякі з вас, можливо, зараз думають про інвестування в якийсь проект. Наважуйтесь!

Космічна порада: настав час знайти скарби, приховані всередині вас.

♊ Близнюки

Великі справи не творяться за один день, Близнюки. Ви повинні працювати над ними послідовно. Ви повинні бути готові докласти зусиль для цього. Добре, що ви з кожною миттю опиняєтеся все ближче та ближче до бажаного місця призначення. Однак не зациклюйтесь на дорозі, яка приведе вас туди. Всесвіт знає, що краще для вас, і активно створює умови, які підтримують ваше зростання.

Космічна порада: все обернеться на вашу користь, якщо ви готові стояти на своєму.

♋ Рак

Був час, коли ви шукали в інших підтвердження ваших здібностей. Був час, коли ви хотіли, щоб світ розповів вам, як далеко ви просунулися. Але це вже не ваша історія, Раки. Тепер ви вірите у свої сили і знаєте, що здатні чинити великі справи. Залишайтеся вірними своєму шляху, присвятіть себе саморозвитку і будьте готові повністю реалізувати свій потенціал.

Космічна порада: ви стаєте силою, з якою треба рахуватись!

♌ Лев

У вашому житті почалися зміни, Леви. Це зміни, які змінять вас назавжди. Однак для переходу в нову реальність вам доведеться розлучитися зі старим. Ви повинні залишити свої деякі минулі міркування та проблеми позаду. Насамперед відпустіть застарілі ідеї про те, ким ви повинні і не повинні бути. Зірки нагадують вам: що Всесвіт вас підтримує. Будьте хоробрими перед невідомістю.

Космічна порада: не всі речі зі свого минулого треба нести у майбутнє.

♍ Діва

Настав час перестати маринувати свої страждання або повторювати історії про те, що у вас не виходить і чому. Залишіть цей пригнічуючий міхур. Вирушайте на прогулянку в парк, поговоріть з білками, відчуйте вітер у волоссі, поспостерігайте за фігурами хмар. При цьому пам’ятайте слова Авраама Хікса: «Ви радість, яка шукає спосіб себе висловити. Справа не тільки в тому, що ваша мета — радість, справа в тому, що ви є радістю».

Космічна порада: вирушайте на прогулянку — подалі від проблем, що пригнічують.

♎ Терези

У вас великі плани, Терези. Ви бажаєте захопити весь світ. І вже сьогодні. Зірки підказують, що наступний у вашому житті період ви потім згадуватимете як найблагословенніший час у своєму житті. Деякі з вас, можливо, теж замислюються над тим, щоб почати свій власний бізнес. Щось, у що ви давно вірите всім серцем. Зараз найкращий час для цього.

Космічна порада: зараз найкращий час, щоб почати щось нове!

♏ Скорпіон

Сьогодні ви у конфлікті із собою. Ви хочете поставити себе на перше місце, але не знаєте як це зробити. Почніть із позбавлення від почуття провини та сорому. Пам’ятайте: якщо ви не подбаєте про себе, ніхто інший не подбає. Дехто з вас сьогодні може засумніватися у своїй інтуїції. Але раніше вона вас не підводила. Довіряйте знакам, які надходять вам зверху.

Космічна порада: довіряйте своїм інтуїтивним здібностям.

♐ Стрілець

Ідеального партнера чи ідеального кохання не існує! Це не повинно заважати вам насолоджується ними. Від переживань того, що все може піти навперейми, краще нікому не стане. Таким чином, дозвольте собі витати у хмарах, Стрільці. Візьміть квиток на один кінець у країну фантазій. А ще звертайте увагу на ідеї, які відвідують вас у цей час. Вони можуть стати геніальними.

Космічна порада: вирушайте у політ фантазій!

♑ Козеріг

Ви просто втомилися, Козероги. Втомилися від постійних підривів віри у свій потенціал. Втомилися стояти на шляху свого прогресу. Втомилися повторювати історію невдач та відмов. Настав час для рішучого зсуву! Струсіться так, як ніколи раніше не робили. Спробуйте повторити таке твердження, щоб додати собі впевненості: «Я — сила, з якою треба рахуватись».

Космічна порада: настав час написати новий сценарій свого життя.

♒ Водолій

Немає нічого поганого в бажанні повернутися в минуле, Водолії. Особливо, якщо ви хочете відтворити ситуацію, яка пробудить у вас радість та пристрасть. Але чи приведе реалізація цього бажання до чогось доброго у довгостроковій перспективі? З деякими, навіть дуже небайдужими вам людьми, треба вміти вчасно розлучатися. Повірте, на вас чекає щось краще, ніж те, що ви збираєтеся відпустити.

Космічна порада: навіть дуже небайдужих вам людей треба вміти вчасно відпустити.

♊ Риби

Чи не помічали, що стали дратівливішими в останні дні, Риби? Список справ викликає бажання спалити його? Ви просто втомилися. Можливо, взяли на себе більше, ніж можете винести. Просто відпочити – недостатньо. Ви повинні чесно зізнатися собі, що ви можете і чого не можете зробити. Але це допоможе лише у майбутньому. Для вирішення поточних проблем зверніться за підтримкою.

Космічна порада: не звалюйте на себе більше, ніж зможете забрати.