С 1 сентября в Украине отменяют одну из важных социальных выплат

Сейчас в Украине действует немало социальных выплат, которые были введены уже во время войны. Они ориентированы в основном на внутренне перемещенные лица, а также уязвимые категории населения. Однако, война продолжается уже третий год, в государственном бюджете наблюдаются большие дефициты средства, затрагивающие и социальную отрасль. Некоторые выплаты начали отменять. Например, с весны ежемесячную социальную помощь перестали получать ВПЛ с высоким доходом. Речь о тех, кто зарабатывает почти 9500 гривен на одного члена семьи. Касается это и пенсионеров. Однако отменой этой выплаты все не кончилось. С 1 сентября планируют отменить еще одну.

Больше не будет компенсации за предоставление жилья ВПЛ

Речь о программе “Прихисток”, которая действовала в Украине примерно два года. Участниками этой программы могли стать украинцы, предоставлявшие переселенцам бесплатное жилье. Это могла быть полноценная квартира, дом или просто отдельная комната. Размер площади, как и месторасположение жилья значения не имели. Единственным условием было то, что переселенцы должны жить бесплатно. Государство выплачивало владельцам такого жилья компенсацию в размере 450 гривен на каждое лицо, которое они поселили.

Представители программы заявили, что она прекращает свое действие из-за отсутствия средств в бюджете. Как только финансирование возобновится, то и компенсацию людям снова начнут выплачивать. Однако, когда это может случиться, никто никого сориентировать не может.

Отменен и ряд других льгот

В частности, в начале войны можно было не платить за коммунальные услуги и не бояться, что вам прекратят их поставлять, либо начислят пеню. Однако сейчас подобных льгот уже нет. Всю коммуналку нужно оплачивать вовремя, как и вовремя следует подавать показатели. В противном случае может быть как штраф, так и отключение от услуг.