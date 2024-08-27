З 1 вересня почнеться перший етап подорожчання пального: скільки тепер коштуватиме заправити автомобіль?

Вже з 1 вересня ціни на пальне на українських АЗС знову зростуть. Підвищення вартості бензину, дизелю та газу спостерігалося неодноразово. Були періоди, коли пальне й дешевшало, однак наразі починається його кілька етапне подорожчання. Відомо, що акцизи на пальне підвищуватимуть декілька разів до 2028 року включно. Перший етап відбудеться вже 1 вересня, й за його результатами очікується, що бензин та дизель зростуть приблизно на 2-3 гривні, тоді як скраплений газ одразу на 5 гривень. Деякі експерти вже прокоментували це й висловлюють суттєве невдоволеннями такими діями Уряду. Своєю думкою, наприклад, поділився директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Омельченко вважає підвищення акцизу невірним рішенням

“Тактично ми виграємо, а стратегічно сумніваюся, що буде якийсь позитивний результат, оскільки під час війни, під час дуже складної ситуації в економіці, на мій погляд, підвищення податків, при чому на такий чутливий товар, як пальне, не найкращий шлях до наповнення бюджету”, – зазначає Володимир.

Він каже, що подорожчання пального знизить платоспроможність населення й відіб’ється на інших товарах. Також це спровокує ріст інфляції. Все через те, що пальне можна прирівняти до продуктів харчування й до товарів першого вжитку, а відтак його подорожчання суттєво вдарить по гаманцях українців.

Омельченко заявляє, що краще було б переймати досвід США та Великої Британії, які під час Другої світової війни обрали зовсім інший метод наповнення державного бюджету.

“З досвіду ми знаємо, що коли країни знаходяться у війні, наприклад, досвід Великої Британії чи Сполучених Штатів у Другій світовій війні, то у такій ситуації вони не збільшували податки, а займалися іншими методами наповнення бюджету. Це насамперед “метод кількісного пом’якшення”. І я думаю, що цей метод набагато більш ефективний”, – розповідає експерт.

Крім того, він додає, що заповнити прогалини у бюджеті можна було б покращенням адміністрування податку на додану вартість, а також податку на багатьох мережах АЗС.