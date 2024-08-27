З 1 вересня в Україні скасовують одну із важливих соціальних виплат

28Наразі в Україні діє чимало соціальних виплат, які було впроваджено вже під час війни. Вони орієнтовані здебільшого на внутрішньо переміщених осіб, а також вразливі категорії населення. Однак, війна триває вже третій рік, у державному бюджеті спостерігаються великі дефіцити кошти, які торкаються й соціальної галузі. Тож деякі виплати почали скасовувати. Наприклад, від весни щомісячну соціальну допомогу припинили отримувати ВПО з високим доходом. Мова про тих хто заробляє майже 9500 гривень на одного члена родини. Стосується це й пенсіонерів. Однак скасуванням цієї виплати все не закінчилося. З 1 вересня планують скасувати ще одну.

Більше не буде компенсації за прихисток ВПО

Мова про програму “Прихисток”, яка діяла в Україні приблизно два роки. Учасниками цієї програми могли стати українці, які надавали переселенцям безкоштовне житло. Це могла бути повноцінна квартира, будинок, чи просто окрема кімната. Розмір площі, як і місце розташування житла значення не мали. Єдиною умовою було те, що переселенці мають проживати безкоштовно. Натомість держава виплачувала власникам такого житла компенсацію у розмірі 450 гривень на кожну особу, яку вони поселили.

Наразі, представники програми заявили, що вона припиняє свою дію через відсутність коштів у бюджеті. Як тільки, фінансування відновиться, то й компенсацію людям знову почнуть виплачувати. Однак, коли це може трапитися ніхто нікого зорієнтувати не може.

Скасовано й ряд інших пільг

Зокрема, на початку війни можна було не сплачувати за комунальні послуги й не боятися, що вам припинять їх постачати, або ж нарахують пеню. Проте зараз таких пільг вже немає. Всю комуналку потрібно оплачувати вчасно, як і вчасно слід подавати показники. В протилежному випадку може бути як штраф, так і відключення від послуг.