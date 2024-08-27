Стало відомо в якого мобільного оператора найшвидший інтернет в Україні

Один з найбільших мобільних операторів України Vodafone отримав премію за найшвидший мобільний інтернет. Нагорода Ookla’s Speedtest Awards раз у півроку вручається оператору, який продемонстрував найкращі показники швидкості та продуктивності в порівнянні з іншими представниками свого ринку. Vodafone вже вдруге за останній рік став власником цієї нагороди.

Як визначали переможця

Для визначення лідера серед українських операторів Ookla – провідна компанія, що займається тестуванням швидкості інтернету, проаналізувала понад понад 2,6 млн користувацьких тестів, використовуючи власний сервіс Speedtest.

Згідно з результатами аналізу оператор Vodafone показав загальну швидкість мобільного інтернету 31.79. Це найвищий показник зпоміж усіх мобільних операторів, що працюють на території України. За даними першої половини 2024 року оператор показав також найвищу середню швидкість завантаження – 26.87 МБ/сек.

Vodafone vs відключення електроенергії

Як зазначив директор з маркетингу Vodafone Андрій Отрощенко, компанія невтомно працює над забезпеченням стабільного зв’язку для своїх абонентів навіть попри постійні відключення електроенергії. З тих пір як країна пережила перші масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, Vodafone удвічі збільшив витрати на батареї та базові станції. Таким чином компанія зробила значний крок до власної енергонезалежності.

За словами Андрія Отрощенка, компанія постійно оновлює свій парк акумуляторів, замінюючи їх на більш стійкі та витривалі до відключень енергопостачання. До того ж за останній рік оператор у 7 разів збільшив кількість базових станцій, що живляться від генераторів. Зараз Vodafone може забезпечувати своїх клієнтів стабільним зв’язком та інтернетом навіть під час тривалих відключень.

Далі – швидше

Також представник провідного оператора країни повідомив, що у Vodafone вже працюють над збільшенням швидкості інтернету. Зокрема у травні Vodafone провів перше тестування indoor-рішення 5G, у розробці якого взяла участь компанія Nokia.

Випробування нової технології проводилося у Івано-Франківську на базі інноваційного центру Промприлад. Учасники тестування могли оцінити швидкість інтернету 5G за допомогою демонстраційного обладнання та власних телефонів чи планшетів із підтримкою 5G.