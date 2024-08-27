У Київстар з’явиться нова довгоочікувана послуга: що запропонує своїм клієнтам найбільший мобільний оператор країни

Найбільший мобільний оператор країни Київстар невдовзі запровадить нову послугу «На зв’язку». Ця послуга завдяки своєму функціоналу повністю замінить такі популярні сервіси, як Автовідповідач, Повідомити про мене та Хто дзвонив.

Коли можна буде підключити послугу «На зв’язку»

Підключити послугу на «На зв’язку» клієнти Київстар зможуть вже з 10 вересня, тобто лише за два тижні.

Як повідомили представники оператора, нова послуга є надзвичайно зручною в користуванні і допоможе клієнтам зменшити кількість використовуваних сервісів. А це безперечно позначиться на вартості послуг зв’язку від Київстар.

Яка вартість послуги «На зв’язку»

Користування сервісом «На зв’язку» для контрактних абонентів Київстар коштуватиме лише 10 грн/міс. Натомість абонентам передплати нова послуга буде обходитися у 0,33 грн/день.

Як підключити послугу «На зв’язку»

Щоб почати користуватися новою послугою «На зв’язку» абонентові достатньо скористатися кодом *139*1# та натиснути кнопку «Подзвонити».

У Київстар попередили, що підключення послуги «На зв’язку» автоматично припинить дію таких базових сервісів як Автовідповідач, Хто дзвонив та Повідомити про мене. Адже нова послуга включає в себе функціонал усіх цих сервісів.

У кого послуга «На зв’язку» увімкнеться автоматично

У компанії Київстар повідомили, що користувачам платної версії сервісу Автовідповідач – Автовідповідач Преміум, взагалі не доведеться турбуватися про підключення нового сервісу. Послуга «На зв’язку» у них підключиться автоматично як тільки стане доступною, тобто 10 вересня.

Проте у Київстар попередили, що таким абонентам не пізніше 9 вересня потрібно ретельно переглянути записи у своїй скриньці голосової пошти та зберегти важливі повідомлення. Адже з підключенням нової послуги всі вони будуть втрачені назавжди.

Також користувачам сервісу Автовідповідач Преміум нагадали, що після переходу на послугу «На зв’язку» їм потрібно буде заново налаштувати свою голосову поштову скриньку.