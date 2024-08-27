В Україні ростуть ціни на житло: де квартири найдорожчі

В Україні із квітня по червень поточного року суттєво здорожчало житло. Вартість нерухомості, зокрема квартир, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року збільшилася аж на 10%. Причому найбільший стрибок цін було зафіксовано на первинному ринку житла. Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Як змінилися ціни на нерухомість

Згідно з даними Держстату квартири у новобудовах в другому кварталі 2024 року здорожчали на 12,6%. Тоді як ціни на вторинку зросли на 8,7%.

Найбільше змінилася вартість однокімнатних квартир:

первинний ринок – на 12,8%;

вторинний ринок – на 9,0%.

Ціни на двокімнатні квартири за темпами здорожчання лише трохи поступаються однокімнатним:

первинний ринок – на 12,8%;

вторинний ринок – на 8,8%.

Останніми у рейтингу за темпами здорожчання стали трикімнатні квартири:

первинний ринок – на 12,5%;

вторинний ринок – на 8,7%.

У Держстаті також повідомили, що порівняно з другим кварталом поточного року ціни на квартири збільшилися лише на 0,5%. Що ж стосується вторинки, то такі квартири навіть подешевшали.

Чи користується попитом житло в Україні

У Нацбанку стверджують, що попит на житлову нерухомість, який на початку війни значно знизився, зараз поступово зростає. Хоч ситуацію на ринку нерухомості складно порівнювати із довоєнним часом.

Згідно з даними НБУ в Україні зараз є тенденція до здорожчання квартир вторинного ринку. Проте нерідко зростання вартості таких помешкань пов’язане лише із коливанням курсу. До того ж продавці часто роблять знижки, особливо коли продаж квартири затягується.

Як змінилися ціни на оренду житла

Ціни на оренду квартир в Україні за останні місяці дещо знизилися – приблизно на 0,4%. Хоча на початку 2024 року середня орендна плата збільшилася на 4,7%. За даними Держстату станом на липень середня орендна платня за однокімнатну квартиру становила 6 916 гривень в місяць.

Рекордні ціни на оренду квартир як і раніше у Закарпатській області – в середньому 11 738 гривень. І це враховуючи, що за останні два місяці орендна плата в цьому регіоні зменшилася на 7,1% .

Друге місце за сумою орендної плати посідає Львівщина. Тут вартість оренди протягом останніх двох місяців також дещо знизилася – на 7,4%. Та зняти однокімнатну квартиру тут все одно влетить в копієчку – середня орендна платня станом на липень становила 10 918 гривні.