“Паляниця” – тепер не просто пароль: в Україні презентували нову ракету-дрон із символічною назвою

В Україні до Дня незалежності випустили нову ракету-дрон із символічною назвою «Паляниця». Новинку презентував президент Володимир Зеленський просто під час святкових урочистостей. За словами експертів, цей витвір українського оборонпрому може суттєво змінити баланс сил у війні, адже здатен уражати цілі на відстані 500 км углиб російської федерації.

На що здатна «Паляниця»

Детальніше про можливості дрона «Паляниця» розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. Попри те, що більшість технічної інформації про новий безпілотник засекречена, навіть оприлюднених даних достатньо, аби оцінити перспективи цієї розробки.

Максимальна робоча відстань «Паляниці» складає 500 км. Тобто на практиці ударний реактивний дрон може уражати цілі, які знаходяться на відстані 400-500 км від кордону з росією.

Експерт схиляється до думки, що «Паляниця» обладнана мікротурбореактивним двигуном німецького виробництва. А це означає, що дрон може розвивати швидкість у 500-600 км/год, досягаючи цілі менш ніж за годину.

Що ж стосується характеристик бойової частини дрона «Паляниця», тут поки що достменно нічого не відомо. Проте, згідно із раніше оприлюдненою інформацією, Долінце припускає, що ефективна бойова вага новинки складає понад 50 кг. Таємницею досі залишається тип вибухівки. Однак експерт припускає, що виробники могли використати високобризантні вибухові речовини, що дозволило б їм розмістити на борту дрона еквівалент 300-400 кг вибухівки.

Які цілі уражатиме новий український дрон

Роман Долінце зазначив, що основними цілями «Паляниці» стануть об’єкти військової інфраструктури ворога. Реактивний дрон стане ефективним інструментом для пошкодження чи знищення знищення заводів і підприємств оборонпрому, а також складів із паливом та боєприпасами. Крім того «Паляницю» використовуватимуть для знищення наземної техніки, зокрема систем протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки.

Власне «Паляниця» вже довела свою ефективність під час першого запуску 24 серпня. І хоч наразі невідомо, куди саме поцілив новий дрон, Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишин підтвердив, що новинка була успішно застосована на тимчасово окупованій території і завдала ворогу значних збитків. Тож цілком імовірно, що реактивний дрон «Паляниця» стане саме тим потужним інструментом, який змінить хід війни та перехилить шальки терезів на користь українців.