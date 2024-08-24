Государственный банк анонсировал изменения: новые лимиты и плата за обслуживание

Осенью 2024 года крупный государственный банк, Сбербанк, планирует ввести несколько изменений, которые затронут значительное количество украинцев. Речь идет о новых лимитах на снятие наличных, и о плате за SMS информирование.

Увеличение лимитов на снятие средств с детских карт

С 1 октября 2024 года Сбербанк повысит ежемесячный лимит на снятие средств с детских карт. По состоянию на август 2024 года, клиенты могут бесплатно снимать с детской карты до 2 000 гривен в месяц. Однако с 1 октября этот лимит увеличится до 3000 гривен.

Смена тарифов на SMS-сообщения и комиссий за снятие наличных

Дополнительно будут введены новые тарифы на SMS-сообщения, связанные с зарплатными, социальными и пенсионными картами. Эти сообщения будут стоить 15 гривен, а для частных и кредитных карт – 25 гривен.

Корпоративные карты также претерпевают изменения с 1 октября. За снятие наличных в банкоматах Сбербанка с помощью этих карт будет взиматься комиссия в размере 0,9%, минимальная комиссия – 5 гривен.