Знаки Зодиака, которые с 28 по 31 августа могут рассчитывать на финансовую удачу: мнение Павла Глобы

Астролог Павел Глоба считает, что в конце этого месяца, с 28 по 31 августа, представители 3 зодиакальных созвездий могут рассчитывать на большой успех. Им удастся решить финансовые проблемы. К тому же их капитал может значительно возрасти.

Львы

Львы, вы можете выиграть в лотерею. Вам будет невероятно везти в последние дни августа.

Принимайте дары судьбы. Вы можете оказать материальную поддержку родным.

Весы

Весы, ваше финансовое положение становится лучше. Вам удастся принять участие в новых прибыльных проектах.

Будьте готовы много трудиться. Постарайтесь как можно скорее разобраться с долгами.

Рыбы

Рыбы, вам удастся получить деньги, которые вы когда-то давали взаймы. Возможно получение наследства от родственников.

Финансовые потоки усилятся, если вы укрепите отношения с дорогими людьми.