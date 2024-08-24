Знаки Зодиака, которые с 28 по 31 августа могут рассчитывать на финансовую удачу: мнение Павла Глобы
Астролог Павел Глоба считает, что в конце этого месяца, с 28 по 31 августа, представители 3 зодиакальных созвездий могут рассчитывать на большой успех. Им удастся решить финансовые проблемы. К тому же их капитал может значительно возрасти.
Львы
Львы, вы можете выиграть в лотерею. Вам будет невероятно везти в последние дни августа.
Принимайте дары судьбы. Вы можете оказать материальную поддержку родным.
Весы
Весы, ваше финансовое положение становится лучше. Вам удастся принять участие в новых прибыльных проектах.
Будьте готовы много трудиться. Постарайтесь как можно скорее разобраться с долгами.
Рыбы
Рыбы, вам удастся получить деньги, которые вы когда-то давали взаймы. Возможно получение наследства от родственников.
Финансовые потоки усилятся, если вы укрепите отношения с дорогими людьми.
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