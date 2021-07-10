Обнаружена копейка, за которую всем дают больше 150 000 гривен

Украинские монеты, выпущенные в первые годы независимости, уже давно пользуются популярностью у местных нумизматов и коллекционеров. Особое же место на рынке антикварных монет занимают денежные знаки малого номинала, изъятые из оборота в течение последних нескольких лет.





Большой популярностью среди знатоков пользуются сейчас монеты, отчеканенные в 1992 году. Они считаются очень редкими и дорогими. К примеру, за 25 копеек, отчеканенных в 1992 году, сейчас готовы платы по нескольку тысяч гривен. А вот комплект таких монет на одном из онлайн-аукционов оценили аж в 162 тыс. гривен.

Некоторые действительно уникальные экземпляры по своей стоимости переходят границу даже в 1 тыс. долларов. Такие выводы можно сделать просмотрев последние лоты на украинских интернет-аукционах и ставки на них.

Рекордные ценовые предложения обычно получают владельцы монет, выпущенных в ограниченном количестве, а также бракованных экземпляров. Один из таких денежных знаков номиналом 25 копеек недавно оценили в 28 тыс. грн только потому, что в процессе его чеканки инструмент немного сместился в сторону. Вот такая небольшая ошибка в несколько раз увеличила стоимость монеты.

Если же вы оказались счастливым обладателем нескольких десятков монет номиналом 25 копеек, сможете легко обогатиться на более чем 150 тыс. гривен. Однако выгодно продать можно и ряд другой «мелочи» заветного 1992 года. Недавно на одном из аукционов ушли с молотка 30 монет номиналом 25, 50 и даже 10 копеек. Победная ставка составила 50 тыс. грн.

Конечно, не каждый рядовой гражданин, который нашел у себя такие ценные копейки, сможет сразу же определить их реальную стоимость. Обратиться за помощью можно на форумы для нумизматов и профильные сайты. Там вам обязательно посоветуют, в какую сумму оценить ваше «сокровище», или сразу же сделают предложение о приобретении.