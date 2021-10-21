Стало відомо, як можна заробити на українцях, які бояться щеплення від COVID-19

Страх деяких українців перед щепленням від коронавірусу відкрив широкі можливості для їхніх підприємливих співвітчизників. У «червоних зонах», де без щеплення не пускають ані у транспорт, ані до магазинів, вакциновані громадяни пропонують невакцинованим допомогти із покупками за певну платню.





Новий вид бізнесу особливо бурхливо розвивається у Кривому Розі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Львові, а також Одесі. У цих містах зараз діють жорсткі обмеження. Без сертифіката про вакцинацію мешканцям заборонено відвідувати будь-які громадські місця, тож вони не можуть навіть придбати необхідні продукти у супермаркеті.

Саме із цим нескладним завданням вакциновані українці й вирішили допомогти невакцинованим. Послуга звісно ж не безкоштовна. Ціна її становить не менше 100 грн. Однак свій тариф усі «бізнесмени» розраховують по різному: хтось бере 100-150 грн за одне замовлення, інші – за годину роботи.

Оголошення про свої послуги підприємливі українці розміщують на популярних інтернет-майданчиках. Перекваліфіковуються у таких «стихійних шоперів» і колишні кур’єри, адже на відміну від роботи на великі мережі доставки, у цьому бізнесі не доводиться ні з ким ділитися прибутком.

Цікаво, що увесь цей «шопінг-бізнес» тримається лише на довірі. Після дзвінків по номерах у кількох оголошеннях з пропозиціями скупитися за гроші, виявилося, що ніяких гарантій виконавці не дають. Тобто громадянин, що замовляє таку послугу, не може бути цілком впевненим, що йому таки привезуть замовлене.

Клієнт переказує гроші на картку надавача послуги, або дає йому готівку особисто, і відправляє по магазинах. А от чи повернеться посланець із покупками, чи зникне з грошима, невідомо. Тож новоявлені бізнесмени по суті користуються безвихіддю невакцинованих. Та що найдивніше, відсутність гарантій у такій домовленості зовсім не знижує популярність послуги «закупів на замовлення».