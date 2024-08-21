Психологиня розповіла, як морально підготувати дитину до 1 вересня

Перший похід до школи – це завжди хвилююче для дитини, тому на батьках лежить відповідальність правильно підготувати її до цієї знаменної події. Як це зробити, в інтерв’ю GSMinfo розповіла сімейний психолог Ірина Фурик.

«Дитині потрібно транслювати правильне ставлення до школи, скеровувати її, наводити як приклад себе і казати, що батьки теж навчалися в школі, що це важливо. Не обов’язково при цьому якісь моменти прикрашати, навпаки, потрібно розповідати все, як було в школі, це створить довірчі стосунки з дитиною», – дала першу пораду психологиня.

Вкрай важливо дати зрозуміти дитині, що незалежно від її оцінок ставлення батьків до неї не зміниться, і вони все одно будуть її любити. Не треба говорити дитині, що вона працюватиме «двірником», якщо погано вчитиметься. І категорично не можна погрожувати їй «віддати до дитбудинку», чим грішать деякі татусі й матусі.

«Це дуже важливо для дітей, тому що вони не хочуть іти до школи, щоб не засмучувати батьків. Отримуючи погані оцінки, вони думають, що батьки перестають їх за це любити», – пояснила Гуляєва.

Також батькам треба запропонувати дитині вирішувати шкільні проблеми разом. Важливо і заохочувати шанобливе ставлення до вчителів.

Удома в той момент, коли дитина піде до школи, необхідно уникати стресів, конфліктних ситуацій, сварок між батьками. Від усього цього потрібно намагатися захистити дитину.

«Ну і обов’язково потрібно заохочувати і хвалити за бажання вчитися і хороші оцінки», – підсумувала психолог.