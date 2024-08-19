Знаки Зодиака, для которых последние месяцы 2024 года пройдут удачно: мнение Тамары Глоба

Известный астролог Тамара Глоба считает, что последние месяцы 2024 года будут счастливыми для 3 знаков Зодиака.

Эти люди могут рассчитывать на позитивны перемены. Но им не нужно бояться выходить из зоны комфортна.

Тельцы

Тельцы, вас ждет самое благополучное время. Удача будет на вшей стороне.

Вы должны собраться силами и сделать шаг навстречу своей мечте. Не бойтесь ставить перед собой масштабные цели.

Вы легко справитесь с решением всех проблем.

Львы

Львы, настройтесь на финансовый успех. Возможны крупные финансовые поступления.

Количество обязанностей по работе может внезапно возрасти. Осенью вам удастся отдохнуть.

Близнецы

Близнецы, вы становитесь невероятно продуктивными. Вас ждут крупные финансовые поступления.

Вам удастся заключить выгодные сделки. Правильно распоряжайтесь своими средствами. Настройтесь на позитив.