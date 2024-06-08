В Україні ввели нову цифрову послугу для призовників: бронювання через «Дія» – як це працює

Відтепер бронювання працівників різноманітних установ та підприємств в Україні можна буде здійснювати у цифровому форматі через додаток «Дія». Відповідну постанову вже схвалив Кабінет міністрів.

Новину про спрощення системи бронювання у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як проходить бронювання в «Дія»

Тепер щоб забронювати будь-якого свого працівника та вберегти його від мобілізації керівник підприємства повинен виконати лише кілька простих дій, а саме:

подати списки працівників, що підлягають бронюванню, через особовий кабінет на порталі «Дія»

та підтвердити свою заяву за допомогою електронного підпису;

та підтвердити свою заяву за допомогою електронного підпису; система в автоматичному порядку перевірить, чи особи, перелічені в цьому списку, працевлаштовані та чи є про них дані у системі «Оберіг»;

протягом доби заявник отримає результат перевірки у додатку «Дія».

Далі все індивідуально. Якщо за результатами перевірки ці співробітники є офіційно працевлаштованим, інформація про кожного з них з’явиться у додатку «Резерв+». Додатково можна буде отримати витяг з реєстру у паперовому вигляді, що підтверджує факт бронювання.

У випадку ж відмови комусь із перелічених працівників у бронюванні, керівник підприємства отримає негативну відповідь у своєму особистому кабінеті на порталі «Дія».

Коли можна буде скористатися послугою цифрового бронювання

Міністр Федоров повідомив, що на даний момент послуга цифрового бронювання все ще знаходиться на етапі вдосконалення і перевірки. Скористатися нею українці зможуть вже з початку липня поточного року.

Варто зазначити, що така система бронювання значно спростить роботу багатьох підприємств, які через паперову плутанину інколи не встигають забронювати своїх працівників. Адже мобілізація цінних кадрів, зокрема працівників ключових для держави підприємств, може боляче вдарити по економіці країни. Тож вдосконалення та цифровізація системи бронювання зараз безумовно на часі.