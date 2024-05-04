ПриватБанк объявил важное решение: затронет клиентов в Украине и Европе

В недавнем сообщении пресс-служба ПриватБанка проинформировала своих клиентов о расширении услуги бесплатной доставки банковских карт. Впервые введенная в 2023 году, эта услуга позволяет клиентам выпустить новую платежную карту или продлить срок действия своей текущей карты и получить ее по почте бесплатно, даже находясь за рубежом.

Услуга продлена до конца 2024 года и доступна всем клиентам, которые заказывают карту через интернет-банкинг. Чтобы воспользоваться этой услугой, клиенты могут подать заявку через Приват24 и получить банковскую карту в любом отделении Новой почты.

Бесплатная доставка доступна в Украине и 13 странах Европы, среди которых Молдова, Польша, Германия, Литва, Латвия, Чехия, Эстония, Италия, Румыния, Словакия, Великобритания, Венгрия и Испания.

Кроме того, банк напомнил клиентам, что срок действия всех платежных карт автоматически продлен с 2022 года, что позволит им продолжать пользоваться своими картами для покупок и снятия наличных без перерывов.