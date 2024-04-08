Через посилення мобілізації українці вимагають вищих зарплат



На початку 2024 року стало очевидним, що українські підприємства зіткнулися зі значними складнощами у пошуку персоналу, як кваліфікованого, так і некваліфікованого.

Це відбувається на тлі стабільного зростання кількості нових вакансій, зафіксованого на сайтах пошуку роботи. Однак, пропозиція робочої сили залишається обмеженою. Головними причинами залишаються збільшення міграції та мобілізації, що призводить до зменшення кількості поданих резюме. Таку інформацію оприлюднили в НБУ.

Такі тенденції спонукали роботодавців і пошукачів роботи активно лобіювати збільшення заробітних плат, що відображено в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за квітень 2024 року. Вплив на цей процес мало і підвищення мінімальної зарплати на початку року, що, в свою чергу, посилило тиск на збільшення заробітних плат.

Окрім того, з початку 2024 року, станом на 14 березня, кількість мігрантів за межами України, за даними ООН, зросла на майже 150 тисяч осіб (або 2%), досягнувши 6,5 млн осіб, що ще більше обмежило пропозицію робочої сили в країні.