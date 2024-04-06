Не совершайте поспешных поступков: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Тарологи подготовили общий прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Мечей)

Вообще, Мечи – это очень напряженная масть. Энергии недели очень сдерживающие, они олицетворяют невозможность действовать, как-то развиваться и двигаться.

Есть смысл поддаться и замедлиться, не торопиться никуда, не совершать поспешных поступков. Карта означает напряжение и трудности с движением и проявлением.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Пятерка Мечей)

На неделе будет некое напряжение в денеженой сфере. Пятерка Мечей призывает сфокусироваться нас на тех ресурсах, которые уже есть — лучше не рисковать.

Карта не советует начинать новые проекты в сфере финансов, потому что ожидания могут не оправдаться. Можно не ждать каких-то положительных решений относительно денег. Пусть будет, как будет.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Шестерка Кубков)

Карта ностальгии, появления людей из прошлого, которые хорошо относятся и оказывают знаки внимания, а также дарят приятные подарки. Это небольшой шаг назад – принять помощь от человека из прошлого. Карта про ностальгию по былому. Принимайте любое внимание, которое вам оказывают.

Совет на неделю (Карта Таро — Верховная Жрица)

Она означает информацию, это положение отвечает за все общественное поле. Поглощайте всю информацию, которая приходит, и анализируйте ее.

Не стоит погружаться в иллюзии, надо мыслить рационально. Будет полезно начать какое-нибудь обучение. Спокойно созидаем свою жизнь и не делаем резких движений.