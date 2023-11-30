Учені назвали швидкість ходьби для запобігання діабету

Відомо, що регулярна ходьба допомагає позбутися діабету, в рамках нового дослідження вчені кількісно оцінили швидкість, яка максимізує переваги вправ.

Група вчених з установ в Ірані, Великій Британії та Норвегії провела оцінку 10 досліджень, опублікованих до травня 2023 року, в яких випромінювався взаємозв’язок фізичних вправ і ризику розвитку діабету.

Вони з’ясували, що у людей, які ходять зі швидкістю 5-6 км/год, ризик захворіти на діабет знижено на 24% більше порівняно з тими, хто пересувається з нижчою швидкістю – 3 км/год. Але навіть повільніша ходьба знижувала ризик розвитку метаболічних патологій на 15%.

Ба більше, вчені виявили, що збільшення швидкості до 6 км/год скоротило ризик діабету II типу на 39%. Також збільшення швидкості ходьби на кожен кілометр на годину пов’язали зі зниженням ризику захворіти на діабет на 9%.

Ходьба зі швидкістю 6 км/год означає виконання близько 8 000 кроків за 60 хвилин.

“Наш мета-аналіз когортних досліджень показав, що доволі жвава та активна ходьба, незалежно від загального обсягу фізичної активності або часу, присвяченого ходьбі на день, пов’язана з нижчим ризиком розвитку діабету II типу в дорослих”, – підсумували автори дослідження.