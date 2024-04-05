Китайский гороскоп «Бацзы» на неделю с 8 по 14 апреля

GSMinfo публикует прогноз на неделю с 8 по 14 апреля 2024 года основанный на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы».

Неделя ожидается весьма насыщенная: прямо с понедельника мы проходим через день солнечного затмения, которое считается судьбоносным! В такой день не следует планировать важных дел, лучше всего разгрузить себя и устроить выходной, если есть возможность.

На неделе нас ждет сразу два дня без богатства — когда очень высокий риск ошибок и проблем, связанных с деньгами. Если выбирать какие-то дни для важных дел, то допустимо рассматривать только пятницу и субботу для активности. Остальные дни получаются с оговорками по разным темам.

Понедельник, 8 апреля 2024 года

День Водного Тигра, несмотря на то, что собирает все самые хорошие, яркие и счастливые звезды, относится к неблагоприятным из-за солнечного затмения, которое состоится вечером, в 21:20 по Москве. День попадает в хорошую структуру, которая весьма способствует плодотворным духовным практикам, спокойному отдыху.

В день солнечного затмения лучше всего не переедать, постараться не перенапрягаться физически и психологически. В этот день мы, наконец, выходим из коридора затмений. Затмение имеет «забирательную» сущность, и поэтому в практиках и медитациях следует сосредоточиться на том, что вы бы хотели отдать, от чего хотели бы избавиться.

Ближе к 21:00 выделите время для медитации очищения, подумайте о том, от чего вы бы хотели избавиться в своей жизни — может быть, долги, кредиты, проблемы со здоровьем, недопонимание с близкими, полоса неудач, ощущение неправильности, мелкие домашние неурядицы.

Можно проделать практику с листиками бумаги: записать все плохое, что вы бы хотели оставить позади, и сжечь исписанный листик бумаги со всем негативом, символически избавляясь от него.

Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей

Вторник, 9 апреля 2024 года

День Водного Кролика. Нейтральный день, который не содержит позитивных звезд и энергий, превосходно подходит для завершения проектов, жизненных этапов. Не следует в этот день намечать визитов к врачу и каких бы то ни было медицинских процедур из-за звезды болезней.

Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

Среда, 10 апреля 2024 года

День Деревянного Дракона. Негативный день, который собирает резко негативную энергию Сети Земли и Абордажного крюка, если наметить важные дела и рассчитывать на поддержку этих звезд, есть риск получить негативный эффект и неудачи для семьи на ближайшие три года.

Кроме того, это день без богатства — постарайтесь отложить все финансовые дела, крупные покупки, открытие банковских счетов, крупные транзакции — на другой день, денежные вопросы не стоит решать в день без богатства.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю; тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Четверг, 11 апреля 2024 года

День Деревянной Змеи. Еще один день без богатства, кошелек отложите в сторону. В остальном это нейтральный день, который может подойти для рутинных дел и генеральной уборки дома и в мыслях.

Совет: выждите: скоро будет подходящее время чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Пятница, 12 апреля 2024 года

День Огненной Лошади. Обладает нейтральными характеристиками. Подойдет для решения финансовых задач, сбор долгов, отдыха, старта проектов, может быть хорош для поиска славы. Дела будут получаться легко, хотя договоренности, которые будут достигнуты в этот день, могут быть пересмотрены.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том что для вас важно.

Суббота, 13 апреля 2024 года

День Огненной Козы. Спокойный день, хорош для нейтрализации негативных явлений в жизни, сойдет для перемещений, подписания контрактов и поиска помощи от вышестоящих лиц. Хороший день и для планирования, а также для отдыха. Хороший день и для перестановок по феншуй.

Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Воскресенье, 14 апреля 2024 года

День Каменной Обезьяны. Нейтральный день для обычных дел. Подойдет для подписания документов, инвестирования, домашних дел, встреч с друзьями и близкими. Может иметь ярко выраженный романтический оттенок, однако в делах можно встретить препятствия.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям