Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 18 сентября
Эксперты подготовили очередной список рекомендаций на неделю с 12 по 18 сентября. Они рассказал, у кого в ближайшие дни появится возможность проявить себя, а кому лучше отложить старт новых проектов. Один общий совет был адресован всем представителям зодиакального круга — тщательно взвешивать каждое решение. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.
Овен
Перевернутые руны кено, эваз и тейваз предупреждают, что в это время нежелательны активные действия, различного рода поездки лучше отложить на потом. Также рекомендуется внимательно относиться к сфере взаимоотношений, особенно в делах. Этот период будет более результативным в контексте накопления ресурсов для достижения целей и установления необходимых связей. С реализацией поставленных задач не стоит торопиться.
Телец
Руны хагалаз, эйваз и уруз обещают огромные возможности для изменения сложившегося порядка вещей. Это время может хорошим образом сказаться на различных сферах вашей жизни, в том числе здоровье и новых направлениях движения. С другой стороны, нужно опасаться непредсказуемости данного периода. Ситуация может измениться неожиданно и потребовать от вас действий, к которым вы не готовы.
Близнецы
Перевернутый турисаз, отал и хагалаз предсказывают появление шанса исправить неурядицы и преодолеть возникшие жизненные сложности. Одновременно они предупреждают, что неделя может превратиться в фонтан непредсказуемых событий. Высшие силы помогут сохранить основы, все наиболее важное и значимое. И эффективно поработать над собственным положением во всех сферах бытия.
Рак
Перевернутые руны манназ и отал, а также вунье советуют не обращать внимание на отсутствие необходимых партнеров для реализации той или иной задачи. Несмотря ни на что вы сможете использовать ситуацию во благо и своими личными решениями добиться результата.
Лев
Руны соуло, феху и дагаз открывают для вас отличные возможности в области материальных благ. В эти дни вы сможете достаточно эффективно решать задачи финансового плана и стабилизировать свое состояние, принимая правильные решения. Начинать новые проекты и подводить к закономерному результату уже идущие — тоже в ваших силах, требуется только желание.
Дева
Руны лагуз, альгиз и перевернутый отал настойчиво рекомендуют обратить внимание на своих близких и людей, которыми вы дорожите. В ближайшее время им будет необходимо ваше участие, помощь в непростой ситуации. Старайтесь поддерживать позитивное общение с окружающими, избегайте конфликтов, тогда и дружба, и дела будут приносить самые сладкие плоды.
Весы
Руны эйваз, наутиз и перевернутый турисаз говорят, что вы можете реализовать и преодолеть ряд сложных моментов. Особенно тех, что были связаны с переменами в прошлом. Неудачи, которые вам приходилось принять из-за недостатка возможностей, ресурсов и неспособности изменить ту ситуацию. Если мечтаете о переменах, несерьезных или даже радикальных, сейчас самое время действовать. Не допустите сожалений о собственной пассивности и упущенных шансах.
Скорпион
Руны отал, перто и ингуз предрекают творческую продуктивность — вы станете рогом изобилия различных идей, планов, проектов. Период также будет очень благоприятен в личных отношениях. Поэтому если вы планируете совершить какое-то действие в этих сферах жизни, не беспокойтесь, оно непременно будет успешным. Вы сумеете, как минимум, встать на верный путь и осознать самые важные задачи.
Стрелец
Руны ансуз, эйваз и перевернутая беркана советуют вам очень аккуратно использовать свои коммуникативные возможности и понимать — ваши слова или молчание могут стать причиной острых конфликтов и ссор. Сказанное и утаенное может повлиять не лучшим образом на реализацию планов в сферах, в которых вы хотите преуспеть. Помните о последствиях, принимая любое решение.
Козерог
Перевернутая райдо, кено и гебо напоминают — если не сделаете запланированного из-за лени или неуверенности, можете глубоко пожалеть. Не начатое вовремя, брошенное на полпути, нереализованное — все это отразится не лучшим образом на целом ряде сфер жизни. Поэтому, раз приняли какое-то решение, обязательно доведите дело до конца. Кроме того, смелым всегда придут на помощь близкие и единомышленники.
Водолей
Руны феху, ансуз и перевернутая перто сообщают, что сейчас для успешного заработка будет необходимо договориться со значимыми людьми и отложить на потом свои личные амбиции. План, который вы считали верным изначально, возможно, окажется абсолютно неэффективным. И потребуются новые изменения в выстроенном заранее алгоритме. Это период установления контактов и договоренностей, но еще не реализации своих задач.
Рыбы
Руны соуло, иса и перевернутая феху предупреждают: проявив чрезмерную активность, вы рискуете не ускорить течение жизни, а напротив — застопорить важные процессы. Цели, которые вполне могут реализоваться наилучшим образом в этот период, потребуют новых вложений. Важно в ближайшие дни четко осознавать, насколько уместно то или иное действие в конкретной ситуации.
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