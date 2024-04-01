Як Huawei обходить американські санкції на прикладі смартфона Wiko Hi Enjoy 70 Pro

Одним із наслідків санкцій проти Huawei є заборона на купівлю 5G-чіпсетів у сторонніх виробників. Минулого року компанія змогла випустити власні процесори Kirin з підтримкою мереж п’ятого покоління, однак використовувати їх у бюджетному сегменті вона не може через високу ціну. Через це їй вкотре довелося піти на обхід санкцій за допомогою “бренду-прокладки” Wiko, який за останні два роки не раз рятував китайського гіганта.

Новий смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro є майже точною копією апарата Huawei Enjoy 50 Pro, якому дещо оновили зовнішній вигляд. Єдина внутрішня зміна торкнулася чипсета: тепер замість Snapdragon 680 використовується процесор Mediatek Dimensity 700, завдяки якому апарат здатний працювати в 5G-мережах. Інших особливих переваг у Dimensity 700 немає: перед нами типова бюджетна платформа, здатна набрати всього близько 400 тисяч балів AnTuTu.

Wiko Hi Enjoy 70 Pro

Дисплей моделі з діагоналлю 6.7 дюйма зроблений за технологією IPS і має роздільну здатність FullHD+. Підвищеної частоти оновлення на подив немає, хоча платформа її цілком підтримує. Батарея на 5000 мАг вміє заряджатися від 40-ватного адаптера. Набір камер складається з основного датчика на 50 МП і заглушки на 2 МП. З комунікацій апарат пропонує Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.1. Слот для карти пам’яті відсутній. Операційна система – HarmonyOS невідомої версії. Збоку можна побачити сканер відбитків пальців.

На внутрішньому китайському ринку Wiko Hi Enjoy 70 Pro в конфігураціях 8/128 і 8/256 оцінюється приблизно в 250 і 275 доларів США. За межами Китаю смартфон не з’явиться, хоча ви завжди можете купити в місцевих магазинах його близького родича на ім’я Huawei Nova Y90, який вирізняється лише іншим дизайном і маркою процесора (той самий Snapdragon 680).

А як вам цей смартфон? Купили б собі такий? Поділіться своєю думкою в коментарях до цієї статті!