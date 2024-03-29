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Ретроградный Меркурий: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля

29.03.2024
Китайський гороскоп

GSMinfo публикует прогноз на неделю с 1 по 7 апреля 2024 года. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы».

Эта неделя погружает нас в период ретроградного Меркурия — время, когда нам с Земли кажется, что Меркурий движется в обратную, непривычную для нас сторону. Китайская астрология не реагирует на ретроградный Меркурий.

Тем не менее, будьте внимательнее совершая важные покупки, более тщательно анализируйте идеи, которые приходят в это время и уделите время прогулкам на свежем воздухе, если вы подвержены весенней хандре. На неделе будет несколько весьма приятных дней с позитивной энергетикой — выбирайте вторник, пятницу и субботу.

Понедельник, 1 апреля 2024 года

День Деревянной Козы

День Деревянной Козы. День проходит под звездой белого тигра, наделяющий его чрезвычайно негативными характеристиками. Постарайтесь не перегружать этот день важными видами активности. Лучше всего заниматься рутиной и незначительными делами.

Допустимо в этот день встречаться с друзьями, запускать рекламную кампанию, но тщательно продумывайте свои действия и снижайте ожидания.

Совет: оставайтесь на месте, и проясните ваши понятия о правильном и неправильном, общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.

Вторник, 2 апреля 2024 года

День Огненной Обезьяны

День Огненной Обезьяны. Неблагоприятный день для важных открытий и движений. Полученная информация может оказаться недостоверной. Документы, на которые вы собираетесь подавать, в этот день будут, задерживаться, есть риск, что их придется переделывать.

Совет: благоприятный день для большинства дел. Прекрасное время для закладки фундамента, начала ремонтных работ, вступления в брак, перелетов, переездов. Человек, который воспользуется энергиями этого дня, получит содействие самых ярких и благоприятных звезд и будет получать дополнительную помощь в делах в течение от трех до девяти лет.

Среда, 3 апреля 2024 года

День Огненного Петуха

День Огненного Петуха. Нейтральный день, который тем не менее оказывается в весьма благоприятной структуре и дает помощь в отношениях с людьми, в сдаче экзаменов, мирных переговорах, поиске скрытых вещей, торговле, найме на работу, поиске сотрудников и саморазвитии.

Совет: действуйте через женщину и женское начало инь. Мир создается через взаимодействие.

Четверг, 4 апреля 2024 года

День Каменной Собаки

День Каменной Собаки. День разрушителя, совершенно не годится для начала важных дел, гораздо больше подойдет для завершения проектов, подведения итогов. Энергии этого дня идут против энергий года, и он не может поддержать важных мероприятий или запуска проектов. Поэтому лучше всего заниматься рутиной, обычными делами.

Совет: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Пятница, 5 апреля 2024 года

День Земляная Свинья

День Земляная Свинья. Первый день нового месяца каменного дракона. Прекрасное время для большинства дел, запуска проектов, свадеб, переездов и путешествий. Использование энергий этого дня весьма позитивно скажется на вашей удаче от двух до четырех месяцев. Дела могут идти напряженно, непросто, но результат будет благоприятный.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Суббота, 6 апреля 2024 года

День Металлической Крысы

День Металлической Крысы. Умеренный день, не пользующийся благоволением звезд, находится в весьма посредственной структуре. Однако он может быть хорош для проведения переговоров, обращения за медицинской помощью, начала обучения, подписания контрактов, инвестирования.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.

Воскресенье, 7 апреля 2024 года

День Металлического Быка

День Металлического Быка. Спокойный день, хорош для домашних дел, учебы, сбора долгов, медитации и ни к чему не обязывающего времяпрепровождения в приятной компании.

Совет: вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

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29.03.2024
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