Порадуйте себя вкусненьким: рецепт невероятного печенья из 4 ингредиентов за 15 минут

Знакомое ощущение? Когда хочется чего-то вкусного к чаю, а идти в магазин ни сил, ни желания? Не беда!Этот рецепт простого печенья из 4 ингредиентов выручит вас в любой момент.

Какие ингредиенты нужны для приготовления?

Приготовить это печенье сможет даже ребенок, ведь нам понадобится всего четыре простых ингредиента, которые найдутся практически в каждом холодильнике.

пшеничная мука – 400 граммов;

сахар – 200 граммов;

сливочное масло – 300 граммов;

яйца – 3 шт.

Сразу скажем, что здесь можно экспериментировать и взять другие ингредиенты. Например, мука может быть и овсяная, и гречневая или смесь разного. То же касается сахара, его легко можно заменить стевией или медом. Что касается яиц, то здесь тоже есть замечательный лайфхак, их можно заменить обычным бананом из расчета полбанана вместо одного яйца. К тому же банан изменит классический рецепт печенья до неузнаваемости. И еще, можно добавить какао, но в таком случае вместо 400 г муки добавляйте только 350, а остальные 50 граммов замените какао.

Как приготовить печенье

Приготовление печенья по этому рецепту занимает считанные минуты. Нужно действовать так:

в одной миске смешать яйца, сахар и масло или ингредиенты которые их заменяют до однородной массы;

добавьте муку и замесите тесто;

тем временем разогрейте духовку до 220 градусов;

с помощью кондитерского мешка выложите тесто на противень в виде палочек, если кондитерского мешка под руками нет, просто сформируйте печенье ложкой;

выпекайте 10 минут.

Печенье готово. Приятного аппетита! Кстати, его можно есть горячим со сметаной и вареньем или дождаться пока оно остынет. Такое печенье станет отличным завтраком или перекусом, которое можно взять на работу или дать детям в школу.

Обязательно попробуйте этот рецепт в различных комбинациях. он точно станет вашим любимым.