Шахраї вигадали спосіб грабувати українців: під прицілом абоненти Vodafone та Київстар

Українець повідомив, як він втратив 17 225 грн після заміни SIM-картки. Ми збиралися, що відбувається та як вберегтися від шахраїв.

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Чоловік виявив, що мобільний зв’язок на його телефоні перестав працювати. Тож він звернувся до компанії Vodafone, оскільки в нього була сім-картка саме цього оператора. Там йому повідомили про те, що його SIM-картку дистанційно замінили, а паролі від додатку Приват24 замінили. Крім того, невідомі витратили з його кредитки 17 225 гривень. Відповідна інформація оприлюднена в рішення Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

Що робити в такому разі

Після цього інциденту постраждалий одразу подав письмове звернення в ПриватБанку та повідомив про крадіжку коштів з картки. Він просив провести службове розслідування та скасувати заборгованість за його карткою “Універсальна”. Однак ПриватБанк досі продовжує списувати відсотки за використання кредитного ліміту. Загалом з рахунку українця було безпідставно списано 40 тисяч та 122 гривні.

З цією проблемою чоловік звернувся до суду, і той став на його сторону. В результаті, в рішенні суду йдеться про те, що:

банк повинен повернути безпідставно списані кошти з карткового рахунку в розмірі 40 тисяч 122 гривні;

кошти мають бути зараховані на банківський рахунок, з якого їх викрали шахраї

Також в суді зазначили той факт, що відповідач не надав доказів того, що позивач як власник кредитної картки самостійно або своєю бездіяльністю посприяв доступу до його рахунку або надав інформацію про номер картки чи CVV2 код, які б дозволили безперешкодно підтвердити платіжну операцію.

Водночас українців закликають не відповідати на дзвінки від незнайомців, адже саме так вони намагаються довести оператору, що сім-картка належить їм. Оператор при відновленні картки запитує номери абонентів, з якими недавно велися розмови.