Порадуйте себе смачненьким: рецепт неймовірного печива з 4 інгредієнтів за 15 хвилин

Знайоме відчуття? Коли хочеться чогось смачного до чаю, а йти в магазин ні сил, ні бажання? Не біда! Цей рецепт простого печива з 4 інгредієнтів виручить вас у будь-який момент.

Які інгредієнти потрібні для приготування?

Приготувати це печиво зможе навіть дитина, адже нам знадобиться лише чотири прості інгредієнти, які знайдуться практично в кожному холодильнику.

пшеничне борошно — 400 грамів;

цукор — 200 грамів;

вершкове масло — 300 грамів;

яйця — 3 шт.

Одразу скажемо, що тут можна експериментувати і взяти інші інгредієнти. Наприклад, борошно може бути і вівсяне, і гречане або ж суміш різного. Те саме стосується цукру, його легко можна замінити стевією або медом. Щодо яєць, то тут теж є чудовий лайфхак, їх можна замінити звичайним бананом із розрахунку пів банана замість одного яйця. До того ж банан змінить класичний рецепт печива до невпізнаваності. І ще, можна додати какао, але в такому разі замість 400 г борошно додавайте лише 350, а решту 50 грамів замініть какао.

Як приготувати печиво

Приготування печива за цим рецептом займає лічені хвилини. Потрібно діяти так:

в одній мисці змішати яйця, цукор та масло або інгредієнти які їх замінюють до однорідної маси;

додайте борошно та замісіть тісто;

тим часом розігрійте духовку до 220 градусів;

за допомогою кондитерського мішка викладіть тісто на противень у вигляді паличок, якщо кондитерського мішка під руками немає, просто сформуйте печиво ложкою;

випікайте 10 хвилин.

Печиво готове. Смачного! До речі, його можна їсти гарячим зі сметаною та варенням або дочекатися поки воно охолоне. Таке печиво стане чудовим сніданком чи перекусом, яке можна взяти на роботу чи дати дітям в школу.

Обов’язково спробуйте цей рецепт в різних комбінаціях. він точно стане вашим улюбленим.