Украинским пенсионерам предлагают бюджетный мобильный тариф

Популярный мобильный оператор – Lifecell подсказал бюджетный тариф, который точно оценят пенсионеры.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос подписчицы под постом в Фейсбук.

Детали

Клиентка Лайфсел спросила, есть ли дешевые тарифы без интернета. Ведь у пенсионера (86 лет) кнопочный телефон, он нужен только для звонков. Поскольку пенсия очень мала, а интернет не нужен, дешевый тариф пригодился бы.

В ответ на комментарий, в Лайфсел напомнили о тарифе “Хендмейд” (“Ручная работа”) или “Звонки без границ” (региональный тариф).

Клиентку попросили обратиться в время по ссылке https://chat.lifecell.ua/ua_s, где ей помогут выбрать оптимальный тариф.

Что предлагают дешевые тарифы

Популярный недорогой тариф “Без границ” предусматривает:

250 минут и безлимит на номера Lifecell;

+1 Гб за каждые 30 минут исходящих звонков с BiP Out.

Идентифицированным и персонифицированным абонентам и абонентам, которые воспользовались услугой переноса номера, предлагают специальную цену.

С услугой “Тарифная подписка” экономия составит 15%.

Купить стартовый пакет “Звонки без границ” можно во всех во всех магазинах Лайфсел или в интернет-магазине Lifecell. Первый пакет услуг на четыре недели входит в стоимость стартового пакета.

Также можно купить стартовый пакет “Универсальный”, выбрать тарифный план “Звонки без границ” удобным способом:

*757#;

s.lifecell.ua/sp;

5433 (бесплатно в пределах Украины);

личный кабинет my.lifecell.ua;

консультант в магазине lifecell.

Обратите внимание на тот факт, что для пользования тарифным планом нужно оплатить пакет услуг на четыре недели.

Напомним, что ранее мы сравнивать тарифы крупнейших мобильных операторов. Выяснилось, что самые выгодные тарифы с мобильным интернетом в Лайсел, а вот для звонков лучше выбрать Киевстар. При этом самые дешевые тарифные планы именно в Lifecell. Так что украинцам однозначно есть из чего выбирать.